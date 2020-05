“I Sotterranei” di Mincuzzi e Giallini sulla Web TV ogni venerdì alle 19:00

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Le trasformazioni introdotte con l’avvento di Internet hanno dato vita a nuovi format di intrattenimento, verso i quali artisti classici, legati al teatro o al cabaret, si sono adeguati, trovando ulteriori spazi nel mondo del web. Uno di questi format è la web serie che sta raggiungendo alti livelli di popolarità. Artisti estrosi come Er Poeta Metropolitano, al secolo Giuseppe Mincuzzi, sono stati attratti da questo nuovo tipo di intrattenimento. Il poeta metropolitano, insieme al musicista/attore Cristian Giallini, ha creato una propria web serie comica dal titolo “I SOTTERRANEI”. Due amici stanchi della solita vita, riempita da brutture, decidono di rifugiarsi in un sotterraneo. Rinunciano alla vita reale, con la speranza di trovare pace e serenità. Nascono così le gag ispirate a quello che accadeva nel “mondo di sopra”. “La Pandemia ha colpito anche il sotterraneo” ci dice Giuseppe Mincuzzi, proprio per le restrizioni decise dal Governo per la salvaguardia della salute dei cittadini. “Ma questo non vuol dire che non si possa continuare ad interagire con il pubblico per ridere insieme e al tempo stesso approfondire temi sociali che toccano la vita di tutti. Per questo ogni venerdì a partire dalle 19:00, abbiamo deciso di organizzare dirette Facebook collegate alle tematiche affrontate nelle puntate. Un salottino nato senza presunzione, sta diventando un punto di riferimento per tante persone che vogliono passare un’ora diversa dai soliti talk show pregni di urlatori arroganti. Ad ogni puntata sono previsti grandi ospiti. Questa settimana si parlerà di AMORE VIRTUALE e lo faremo insieme a personaggi importanti della cultura e dello spettacolo. Interverranno lo scrittore e psicologo Andrea Giostra, la scrittrice e ideatrice di format radiofonici e televisivi Antonella Biscardi, la scrittrice ed autrice teatrale Ilaria Cerioli e l’artista Daniele Si Nasce. Semplice e genuino intrattenimento nella speranza di tornare al più presto dietro la cinepresa.

INFO E CONTATTI de “I Sotterranei” di Giuseppe e Cristian:

Giuseppe Mincuzzi

www.giuseppemincuzzi.net

Dirette Facebook:

https://www.facebook.com/events/2868875966501644/

Diretta “I Sotterranei”:

https://www.facebook.com/isotterranei/

Canale YouTube “I Sotterranei”:

https://www.youtube.com/channel/UCPQDLMvWLzJ3vRxJNlyLTRw