“Un nuovo inizio” | di Giorgia Bettaccini

Lo so come ti senti.

Quelle mura che prima ti accoglievano ora sembrano strette, troppo strette, tanto che, a volte, ti sembra di non riuscire più a respirare. Avresti voglia di andare lontano, scappare da dove sei.

L’aria non è più la stessa , tu non sei più la stessa persona di prima.

A momenti non ricordi nemmeno più come ti sentivi prima e come hai fatto ad essere dove ti trovi ora.

Sei tu, ma non vuoi più quello che volevi prima.

Sei tu, la tua anima è la stessa, ma il tuo corpo ha bisogno di andare lontano, di rinascere altrove, in un altro modo, con altri colori.

Allora scegli. Datti il tempo per scegliere. Sì, perché il tempo serve per trovare la strada giusta, per prendere la rincorsa, oppure per sedersi e restare.

C’è un tempo per sedersi, per restare, per accettarsi ed accettare.

E un tempo per ascoltare la spinta che è dentro di te e che ti spinge ad andare.

Ascoltati. Non fare l’errore di restare e continuare a soffrire. Lotta, non ti arrendere, non ti rassegnare e soprattutto non permetterti di morire dentro.

Guardati allo specchio, anche se a volte è difficile. Guarda oltre le tue paure. Guarda oltre quelle ombre che sembrano seguirti. Sono lì per dirti qualcosa.

È solo la fine di un ciclo. Un cerchio che si deve chiudere.

La vita non finisce qui. È solo un nuovo inizio.

E proprio come il bruco, ringrazi ogni momento passato in quella strana forma, che non ti piace più, ma che ti è servita per diventare quello che stai diventando. Usa le tue pesanti ali.

Ringrazia anche se provi dolore. Quel dolore è ciò che si prova quando si resiste al cambiamento.

Vedrai che tutte le paure che hai adesso dopo saranno solo un ricordo.

Allora vola!

Datti il permesso di volare. Non temere i momenti difficili, il meglio viene proprio da lì!

Accetta il cambiamento. Accogliti per ciò che sei ora.

Sarai la versione migliore di te.

Giorgia Bettaccini

https://www.giorgiabettaccini.it/

https://www.facebook.com/Giorgia-Bettaccini-Consulente-Familiare-355303848524097/

https://www.facebook.com/Famiglia-Tetris-101234571515368/

Nella foto di copertina : Martina Bezzini