Parte oggi “Il calcio nella rete” con Antonella Biscardi su Gold TV

Il 22 giugno 2020 “Il Calcio nella rete” una nuova trasmissione che inizia in un momento storico così importante di grandi cambiamenti in cui il calcio riparte con una modalità assolutamente unica.

Un viaggio in 7 puntate, non per analizzare le partite o discutere animatamente sull’accadimento sportivo di cui certamente si parlerà, ma con “il focus” su una visione analitica, sociale, emotiva, storica e di prestazione fisica in cui in questo particolare momento si è inserita la ripresa del campionato, una visione del calcio di ieri oggi e domani.

Nata dall’idea della costituzione di un canale web con tanti diversi progetti, la trasmissione è approdata in TV con la conduzione di Antonella Biscardi che è anche l’ideatrice.

Dal 22 giugno 2020 su Gold TV, in streaming e sui social in diretta, a partire dalle ore 21,00.

«Non si può costruire un buon lavoro senza sinergie – dichiara Antonella Biscardi – fondamentali gli ospiti protagonisti insieme a me di questo viaggio, in questa puntata ne cito solo alcuni, José Altafini, Darwin Pastorin, il prof. Enzo Vingolo che negli anni sono stati sempre presenti qualunque viaggio avessimo realizzato, dal più grande al più piccolo. Loro sono la mia forza e la mia serenità in diretta. La società InMove production, che produce il programma della quale fanno parte, oltre a me anche il produttore esecutivo Carla Traficante, il regista Claudio Stirlani e il creative producer Franco Masselli. Poi la redazione, persone di sempre e persone nuove come Alessandro Pica e Leone Romani. Il supporto della grande squadra di Gold Tv che trasmette in diretta e ha condiviso in pieno il progetto. Aggiungo per finire solo una cosa, per me importante: mi riavvicino al calcio dopo due anni di nulla. Ho fatto completamente altro, e questa è una riconciliazione dovuta alla possibilità di vedere il calcio come mi piacerebbe fosse… Un po’ un sogno. Grazie a chi vorrà esserci».