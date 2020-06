BIAS 2020 | La terza tappa italiana della biennale internazionale “arte contemporanea sacra delle religioni dell’umanità” in Sicilia

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







AL PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO DI MARSALA IL 24 GIUGNO 2020 ORE 17,30

100 ARTISTI SELEZIONATI IN TUTTO IL MONDO HANNO PARTECIPATO ALLA CALL E

REINTERPRETANO IL TEMA DELLA TERZA EDIZIONE

‘THE GAME OF TIME, THE TIME OF GAME’

MARSALA, 24 Giugno 2020 – Riflettori puntati sulla Biennale d’Arte Sacra delle Religioni dell’Umanità, esposizione transnazionale voluta e promossa da Fondazione Donà dalle Rose insieme con WISH-World International Sicilian Heritage e l’artista Rosa Mundi ideatrice sin dal 2009.

100 artisti provenienti da tutto il mondo sono stati selezionati per dare voce al duplice concetto tematico di Tempo e Gioco, alla luce di ciò che da sempre BIAS sostiene e promuove: l’arte quale strumento di indagine, denuncia e conoscenza, scevro di sovrastrutture e pregiudizi, capace di generare crescita collettiva, nuovi contesti espressivi e dialogo interreligioso, superando ogni pregiudizio (#BIAS#) e barriera nazionalistica o linguistica.

Opera di Margherita Grasselli

Dopo l’imponente vernissage di apertura della terza edizione della BIAS 2020, il 12 giugno 2020 nella splendida location della Darsena della Marina di Sant’Elena a Venezia, sede dello Yancht Club e dello Yachting Club di Venezia, ed il 13 giugno nella magica atmosfera di Villa Barbarigo e del suo Parco Monumentale a Valsanzibio nel cuore dei Colli Euganei, si prepara a un turbinio di colori e oniriche atmosfere in occasione della apertura della terza sede della BIAS con i vernissage in pogramma previsti per il 24 giugno 2020 alle ore 17,30 nel cuore del Parco Archeologico di Lilibeo nella punta estrema ad sud ovest dell’Italia, a Marsala, ed il 1 luglio alle ore 18,00 con l’apertura di BIAS al MUME Museo Regionale di Messina dove sarà possibile ammirare opere di varia natura create dai eclettici artisti contemporanei del panorama internazionale che hanno operato una importante riflessione sul tema di questa edizione “the time of game, the game of time” in un dialogo costante con il presente ed il passato e i luoghi storici in cui, per una stagione, vengono ospitati. La preview della BIAS a Marsala coinciderà con l’apertura del parco Archeologico dopo emergenza Covid 19 con i festeggiamenti del patrono della città San Giovanni Battista. L’artista Rosa Mundi ha organizzato per l’occasione una performance strettamente legata al ritrovamento a seguito di scavi archeologici della Venere accanto al Santo.

Si proseguirà nelle prossime aperture al Loggiato di San Bartolomeo nel magico crocevia di Palermo, il 10 luglio 2020 con la collaborazione della Fondazione Sant’Elia e della Fondazione Sicilia e l’11 luglio alle ore 17,30 nella oramai storica sede della Fondazione Orestiadi a Gibellina Nuova, in provincia di Trapani.

«BIAS promuove un’Arte privata di visioni nazionalistiche e costrizioni geopolitiche, con l’intento di arrivare a creare e promuovere un linguaggio universale che sappia superare non solo barriere ideologiche ma anche difficoltà oggettive, come nel caso del Covid che per quanto sia stato e continui ad essere ‘evento’ durissimo da contrastare ha comunque rappresentato uno sprone, uno stimolo a non mollare. Quest’anno si parte da Venezia in un ideale viaggio attraverso l’umanità, dal Nord al Sud non solo dell’Italia ma anche del mondo, nella certezza che L’ARTE NON MUORE MAI», dichiara Chiara Modìca Donà dalle Rose, Direttrice BIAS 2020.

BIAS 2020 – PARTNERSHIP E INIZIATIVE SPECIALI

In occasione della BIAS 2020 sono promosse iniziative di diversa natura tra le quali:

raduni di Hatha Yoga, con la collaborazione di varie realtà: ATIF – International Atiyoga Foundation, Fondazione Donà dalle Rose e WISH – World International Sicilian Heritage partners e promotori di BIAS in tutte le sedi BIAS dal Veneto alla Sicilia.

lancio del disco del Maestro Mario Bajardi, grande protagonista musicale della BIAS 2018 con l’opera inedita “Confines” presentata nello storico teatro Massimo di Palermo e promossa da WISH e Fondazione Donà dalle Rose insieme con Fondazione Sicilia e in collaborazione con un cast d’eccezione composto da più di duecento operatori tra musicisti, coro e corpo di ballo, provenienti dal coreutico Regina Margherita di Palermo.

BIAS 2020 vanta anche partnership d’eccezione con: ATIF – International Atiyoga Foundation centro di Merigar, Città di Palermo e Città di Erice, Comune di Salina e Centro Culturale Palazzo Marchetti, Enti promotori locali e non, Equus di Selinunte, Castello di Morsasco, Comune di Arcidosso, Festival delle Filosofie di Palermo, Fondazione Donà dalle Rose, Fondazione Orestiadi, Fondazione Sicilia, MuME – Museo Regionale di Messina, Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, WISH-World International Sicilian Heritage, Trasformatorio, Yacht Club Venezia SSDARL, nonchè numerose altre realtà presenti all’estero sia pubbliche sia private.

Gigante dell’artista Cristiano Alviti

Point de vue 2020 Serie Trepidazione Equinoziale dell’artista Rosa Mundi

LOCATION 2020

“L’atlante” dell’edizione 2020 si compone di città e luoghi straordinari, che faranno da sfondo alle produzioni degli artisti sul tema del gioco e del tempo: Venezia Marina di Sant’Elena, Porto Rotondo, Palermo, Marsala, Messina, Fondazione Orestiadi di Gibellina Nuova, Centro Equus di Selinunte, Senegal, Barcellona, Castello di Morsasco, Castelvetrano, Colline del Valdobbiadene, Erice, Fondazione Orestiadi di Gibellina, Galzignano e le Terme – Giardino di Valsanzibio Villa Barbarigo Pizzoni Ardemani, Gibellina, Guidonia, Il Cairo, Londra, Marsala, Messina, Penisola del Sinai Nuweba Raisatan Dahab, Palermo, Roma, Salina, San Pietroburgo, Shang Shung Institute Adeje Spain, Shang Shung Institute Italy Arcidosso Merigar, Taormina.

Opera di Nicola Montesi

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente sito:

www.bias.institute