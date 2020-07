XV Sole Luna doc film festival, giovedì 2 luglio ale ore 10,30 conferenza stampa di presentazione a Palazzo delle Aquile

By

È il primo appuntamento cinematografico dell’Estate 2020 ad aver confermato il Festival in presenza nonostante la pandemia. Adesso il Sole Luna Doc Film Festival, la rassegna internazionale di cinema documentario d’autore che quest’anno celebra i 15 anni di attività, si prepara a partire in una doppia veste: dal vivo al Complesso di Santa Maria dello Spasimo a Palermo, e online, mostrando sul sito www.solelunadoc.rog e su tutto il territorio nazionale, i film in concorso.