Le passioni travolgenti delle femmine e dei maschi dei racconti siciliani di “Mastr’Antria” | di Flaviana Pier Elena Fusi

Maschio latino per antonomasia.

Mastr’Antria è il fascinoso protagonista di cui si narra nelle “Novelle brevi di Sicilia” e nella raccolta inedita “Mastr’Antria e altri racconti”.

Il salvifico d’altri tempi, per un universo femminile che col suo profumo d’uomo rivela a tratti un maschio dominato e in altri dominatore. Venerato dalla fidanzata storica che conduce nella sua tana con la maestria del ruolo. Il bastone e la carota vengono propinati a lei con arguta dolcezza così da rendere la donna del tutto inconsapevole di essere vittima predestinata. Un ragazzo all’antica, però, legato alle radici della sua terra, che lo vede moderno ‘dandy’, introdotto nella crema della società locale. È il retaggio che lo porta ad essere generoso gentiluomo quando fa della sua donna una principessa. Nessun indugio nella scelta di un regalo per lei. Si introduce con nonchalance nello spazio di una boutique del centro. Una borsa griffata è l’occasione per incontrare vecchi compagni di scuola, un fermo immagine sulla realtà del posto. La riflessione è: essere o apparire? Dove stiamo andando veramente?

Con l’ingenuità di genere si addentra nei meandri di un viaggio senza tempo.

È con stupore e ammirazione che si abbandona tra le braccia della nordica creatura. Cade innamorato ai piedi di colei che riesce a fare di lui un pezzo da collezione, uno dei tanti trofei. È la stilista, la donna in carriera, fagocitata tra ritmi della metropoli milanese, quella che lascia nell’uomo latino un alone di nostalgia e speranza. Un cuore impavido si scontra con la freddezza e lucidità di una femmina abituata ormai, a nascondere i sentimenti per dar spazio al potere del lusso esposto nella sua vetrina. Ben in mostra i suoi manufatti, loro i veri protagonisti della sua vita.

In quel quadrilatero della moda il protagonista si svela. Ricerca istanti quotidiani, mostra bellezze e fragilità dell’animo umano che si ritemprano tra i profumi della terra di Sicilia. È a casa che trova il coraggio di raccontarsi al mondo con semplicità e brio. Parole usate con cura nella loro ineluttabile verità: costruiscono immagini divertenti ma nello stesso tempo suadenti e passionali. È l’uomo a fare della sua vita meraviglia. Non si arrende alla complessità delle personalità che incontra, incede sicuro, arricchendo il suo mondo emozionale attraverso la visione dell’altro.

Un compito importante il suo, diviene novella semplice in un messaggio dato alla comprensione di tutti.

Grazie Mastr’Antria!

Flaviana Pier Elena Fusi

