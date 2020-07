“Come la donna provoca sapientemente il desiderio maschile virtuale” | di Rossana De Santis

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Un desiderio sapientemente provocato dalla donna, che non è puro oggetto di desiderio ma soggetto attivo che risveglia sapientemente il desiderio maschile. La provocazione erotica è un’arte, non sfiora neppure lontanamente la volgarità.

Il rischio è di essere proiettate al centro di un mero meccanismo social di offerta… ma il gioco narcisistico vale al di là di qualsiasi rischio.

Il gioco che rende la donna protagonista dei sogni e delle illusioni maschili. Il desiderio muove ogni tentativo di approccio. Il tentativo, proprio perché ostacolato spesso dalla realtà, genera fantasie libere, senza freni.

Fantasie che stimolano l’autoerotismo e rendono più piccanti gesti quotidiani come la doccia.

Una timbro sexy di una voce, un dettaglio di una foto… bastano a scatenare pulsioni inconsce.

Pochi elementi che hanno come filo conduttore il desiderio e la ricerca del piacere.

Pulsioni inconsce che si concretizzano in fantasie e atti coscienti finalizzati ad evocare qualcuno che non c’è concretamente davanti all’uomo. È paradossalmente un’assenza altamente erotica, perché racchiude tutte le aspettative e le fantasie sessuali dell’uomo.

Rossana De Santis

Il testo integrale del racconto "La doccia" si può leggere gratuitamente online da questo link:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2018/11/ladoccia-tratto-da-andrea-giostra.html

di Andrea Giostra

Note dell’autore. Le 3 interpretazione recitative de “La doccia”, in ordine, di Bocciarelli, Toninelli, Mincuzzi:

Le tre interpretazioni di artisti italiani che hanno letto e dato la loro lettura emozionale e artistica al racconto breve “La doccia”, sono interessanti, completamente diverse tra loro e certamente complementari. In queste tre libere interpretazioni artistiche si vede bene come lo stesso testo può assumere connotazioni e letture completamente diverse tra loro proprio perché la libertà artistica dell’attore e/o del narratore può dare e di fatto dà una connotazione emozionale che risulta interessante e unica nella sua originalità artistica. Al di là del testo, infatti, è l’interpretazione recitativa che orienta inevitabilmente nell’ascoltatore l’identità di un testo scritto. L’importanza e la rilevanza dell’attore e/o del narratore quando recita e interpreta una sceneggiatura o un testo scritto, sono da questo punto di vista basilari e fondamentali. E lo sono anche e inevitabilmente nella lettura e interpretazione del racconto breve “La doccia”. A seguire le tre diverse interpretazione artistiche con una breve introduzione.

Vincenzo Bocciarelli, attore e regista, legge “La doccia”. La sua interpretazione predilige la rappresentazione di un protagonista innamorato e al contempo protettivo e preoccupato per sua donna che possa avventurarsi in una pericolosa esposizione social con le sue foto belle ma al contempo provocanti. Una donna bella e affascinate che turba il protagonista del racconto e che innesca in lui un desiderio incontenibile:

Valerio Toninelli, pittore e narratore, legge “La doccia”. L’interpretazione di Toninelli predilige, invece, la rappresentazione di un protagonista seduttore e burlone al contempo. Un “maschio latino” che desidera la sua amante che si espone con foto provocanti inviatigli via WhatsApp. Al contempo lascia trasparire il suo “orgoglio di maschio d’altri tempi” di possedere una donna mediterranea bellissima che tutti vorrebbero possedere, mettendo l’accento nella parte finale del testo dove l’associazione con noto marchio “Dolce & Gabbana” viene accentato in modo altrettanto provocante e ironico.

Giuseppe Mincuzzi, noto come Er Poeta Metropolitano, attore e comico del format teatrale romano “I sotterranei”, legge “La doccia”. La lettura di Mincuzzi è totalmente dissonante con le due precedenti. Mincuzzi, nella sua interpretazione artistica, veste i panni del cosiddetto “Internet Lover”, ovvero quelle di un uomo che serialmente cerca di sedurre donne bisognose di affetto e di amore attraverso i social dove le potenziali prede sono tantissime e spesso indifese. La sua interpretazione è forte, potente, cruda, vera, quella di un “uomo” che si nasconde dietro gli “Avatar” dei social e i cui obiettivi sono il godere di “piaceri mediatici solitari” dietro lo schermo del PC o dello smartphone, ovvero, quello di manipolare la donna sedotta per obiettivi mai nobili. Le donne fragili e permeabili a questo genere di “seduzione virtual”, cadono inevitabilmente e irreversibilmente in queste trappole di innamoramenti virtuali che quasi mai portano benessere e felicità alla donna che si lascia trascinare in queste “avventure”.

