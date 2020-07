“Una scrittura carnale, che ha sangue infuocato, passione. Disarma e sa farsi amare… le parti scritte in dialetto divengono musica erotica” | Recensione di Camilla Cuparo

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Recensione di Camilla Cuparo della raccolta di novelle siciliane inedite “Mastr’Antria e altri racconti” di Andrea Giostra

Andrea, li ho letti con piacere immenso perché mi piace lo stile. E io sono mooooolto difficile, credimi… e non ti faccio un favore o dico per dire! Avrei trovato una scusa. Invece sei proprio bravo e io sono sempre troppo felice quando trovo il talento.

Ho letto Louis Vuitton… scrittura evocativa. Molto bello. La parte dei compagni di scuola e del bullismo è tenera, acuta, tagliente. Vera… mi piace. Molto… Io non sono un critico e non mi piace mai ridurre ciò che leggo… guardo, ascolto, in parole che sono sempre riduttive, rispetto alle emozioni che provo. Ma se dovessi concentrare i tuoi racconti in parole, certamente userei una tua frase più bella, quella che più mi ha colpito… che mi segna intimamente. Forse perché sono anch’io una donna del sud. «Credo come un primitivo nella carnalità, nel sangue che infuocato mi scorre nelle vene, nelle membra squarciate da fendenti di passione. Credo solo a queste cose quando sono costretto disarmato ad amare con tutte le mie forze». Ecco… la tua scrittura è carnale. Ha sangue infuocato. Ha passione. Disarma e sa farsi amare… e quando scrivi in dialetto diviene musica erotica. Grazie per questo bel dono, davvero!

Camilla Cuparo

Camilla Cuparo, registra teatrale, scrittrice, sceneggiatrice, pittrice, artista, lettrice.

