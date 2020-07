“Illusi” | di Marco Cagnolati

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Perché vi sono artisti che pagano per collettive macedonie dove il piatto forte è farsi un selfie con il personaggio nazional popolare di turno ? Perché così pensano di vendere i quadri ai collezionisti ! I collezionisti hanno mai parlato con un critico d’arte serio, che non va a visitare gli atelier di chi non sa disegnare né dipingere ? No ! Mai ! Molti dicono: voglio fare mostre e pubblicazioni. Ma va ? Davvero ? Come pensi di farlo ? Se non coinvolgi chi sa, non storicizzi e se chiami le persone sbagliate, storicizzi male. Certe mostre non inseriscono nel Novecento europeo, perché la curatela è monca. Gli organizzatori spesso sono un gruppo di amici e a volte i curatori sono i figli dell’artista o i proprietari delle opere; con questi puoi fare una festa, non un mostra seria. Con il vano obiettivo di far crescere il valore economico delle opere, fanno queste operazioni dove se la cantano e suonano a vicenda, ma non ottengono nulla. Senza entrare nei musei che contano, senza pubblicazioni autorevoli e scientifiche, la crescita economica è illusoria.

Marco Cagnolati