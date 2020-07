“Sette giorni: Mariano e Martina. Fine di un amore o abbandono?” | di Rossana Lo Giudice

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Sette giorni: fine di un amore o abbandono?” | Legge Rossana Lo Giudice | Scrittore e poeta | Stralcio di racconto tratto dalla raccolta inedita “Mastr’Antria e altri racconti” | Per ascoltare clicca qui:

«Gli uomini non cambiano, prima parlano d’amore e poi ti lasciano»! Così intonava una celeberrima canzone di Mia Martini che mi è parsa sulle corde di questo brano intitolato “Sette giorni” (capitolo del racconto “La stagista” tratto dalla raccolta inedita “Mastr’Antria e altri racconti”) scritto dalla bellissima penna dello scrittore Andrea Giostra.

Protagonisti sono Martina, giovane e bellissima donna, e Mariano, un uomo di ghiaccio o se vogliamo un “anoressico sentimentale”, incapace di amare profondamente una donna. Entrambi hanno vissuto una relazione di due anni ma ora, per volere di lui, è giunta al capolinea.

Martina, come sovente accade, ha investito gran parte del suo tempo in questa storia nutrendo notevoli aspettative: “tutto” però si sgretola come castello di sabbia e il cinismo e l’indifferenza di Mariano diventano sassi di amarezza per la giovane.

La donna è come risucchiata in un vortice di supplizio e “morte” sprofondando in una voragine di delusione. Il suo cuore a brandelli dal dolore, la sua anima fragile come cristallo frantumata in mille cocci.

Come una brava sarta deve rammendare questa ferita profonda da cui sgorgano lacrime e sangue. Sono giorni mesti per Martina ma lei, supportata dall’immenso amore dei suoi genitori, può farcela! Lei non è sola. Tornando al suo paese d’origine, Ragusa Ibla, ad attenderla a braccia aperte ci sono pure gli amici e le amiche che mai l’hanno abbandonato.

Ella ha smarrito la bussola ma può continuare il suo viaggio cambiando la rotta su nuove emozioni. Deve soltanto avere il tempo per metabolizzare questo “lutto” d’amore; avere poi il coraggio e la forza di lasciare alle spalle ciò che più non le appartiene.

Ciò che mi ha colpito durante la lettura è il cinismo con cui Mariano lascia Martina rasentando una freddezza da serial killer.

Vero è che le storie finiscono se non adeguatamente supportate da sentimenti veri e profondi. Vero è che non è facile lasciare qualcuno.

Il cuore però è un posto prezioso e come tale deve essere toccato da chiunque con mano di velluto.

Sento l’eco dei singhiozzi accompagnati dal lungo fiume del pianto di Martina.

Ho fatto una lettura, dico a me medesima! L’intensità della stessa talmente forte da coinvolgermi “in toto” nella storia. La storia di una qualsiasi donna abbandonata dal suo uomo.

Complimenti all’Autore!

Rossana Lo Giudice

