“Palermo tra Arte e Cultura” ǀ Intervista alla Duchessa Chiara Fici ǀ di Maria Teresa De Donato

Continuano le mie interviste in questo mio Salotto Culturale Virtuale con professionisti ed artisti di ogni genere e di grande spessore umano prima di tutto.

Oggi ho il grande piacere ed onore di ospitare una donna molto simpatica, esuberante, effervescente o, come diciamo negli USA, “larger than life”: la Duchessa Chiara Fici.

Con lei parleremo delle numerose attività culturali che La vedono impegnata nella Sua stupenda città: Palermo.

Buona lettura a tutti!

MTDD: Signora Duchessa benvenuta e grazie per avermi contattata e per essere mia ospite.

CF: Grazie a te gentile Maria Teresa ed un saluto a tutto il Texas e a voi lettori di ogni parte del Mondo. Colgo l’occasione per auspicare ogni bene ed un ritorno alla normalità…

MTDD: Mi farebbe piacere che Lei si presentasse personalmente ai nostri lettori e raccontasse un po’ della Sua Vita, dei suoi studi e quant’altro vorrà condividere con il nostro pubblico.

CF: Fin da piccina mi hanno educata a condividere tutto ciò che di bello offre la natura, i musei, le biblioteche. Ma la mia educazione non è stata severa, tutto scorreva come un dolce fiume che si riempiva di anno in anno di nozioni, d’amore per l’arte, per tutte le arti, oltre naturalmente per gli animali e per i “degni” esseri umani… Ho due lauree una in scienze della formazione indirizzo filosofico/pedagogico e il dottorato in arte e storia medioevale. Dopo la nascita del mio unico figlio, mi sono dedicata a lui ponendomi come obiettivo soprattutto essere una brava mamma! Da un paio di anni ho ripreso tra le mani i miei progetti culturalmente elevati come la Biennale d’arte di Panormus, di cui sono la curatrice insieme alla marchesa Fulvia Reyes. Nel 2019 sono stata la promotrice ed ideatrice della collettiva che si è svolta a Capaci nel prestigioso Palazzo dei Conti Pilo Calvello, sede del Comune della cittadina vicino Palermo: una manifestazione importante, molto riuscita, perché ho saputo mettere insieme tante realtà artistiche e culturali come la pittura, la musica, la danza, la gastronomia, i mezzi di comunicazione avvalendomi di artisti e professionisti nel campo della tecnica video e montaggio, che si sono distinti, ognuno nel proprio campo di riferimento. Ho anche curato la regia e ho presentato l’evento. A Palermo, sempre nel 2019, ho presentato e curato vari eventi, come per esempio l’evento che si è svolto a Palazzo Jung, dove sono stata anche la madrina d’onore, presentatrice, ideatrice, promotrice e dove hanno sfilato una serie di artisti/pittori. Il mio intento in ogni mio progetto di cultura, che, ricordo, si sono svolti, negli anni passati, anche a Roma, Milano, Londra, Catania, è quello di promuovere il territorio, facendo conoscere al mondo importanti palazzi storici, artisti e tutto ciò che è degno. In Sicilia, in modo particolare, ho voluto soprattutto stigmatizzare la nostra sicilianità!

MTDD: So che Lei viene da un’antica e nobile famiglia risalente addirittura al Medioevo.

Ce ne vuole parlare?

CF: Non amo molto parlare del passato anche se le radici familiari sono importanti, ci rimandano ad antichi valori… I miei avi furono dei guerrieri e non nobili salottieri; mio papà era nobile sì, ma soprattutto era una persona perbene, onesta ed ha tanto aiutato tutti coloro che a lui si rivolgevano. Fu dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Via Po a Roma, mentre mia madre fu una dirigente dell’Empas, come allora si chiamava la USL. Entrambi, con il loro esempio, sono ricordati tutt’ora con ammirazione e stima… Mia madre amava ospitare nella sua residenza di campagna personalità del mondo dell’arte come Renato Guttuso, Tosini, de Chirico. I suoi salotti culturali erano molto apprezzati dall’alta borghesia, dalla nobiltà e dagli intellettuali

MTDD: Come nasce il Suo amore per l’Arte e per la Cultura?

CF: Nasce dalla necessità di dare un’immagine degna della Sicilia al Mondo.

MTDD: Come appassionata di Storia, di Arte e di Cultura e come italiana residente all’estero sono molto felice, direi orgogliosa, di vedere che, malgrado i vari problemi che il nostro amato Paese affronta e che nel tempo sembrano essersi moltiplicati, ovunque in Italia sono nate numerosissime Associazioni che promuovono la cultura in tutti i modi e a tutti i livelli possibili.

So che anche Lei è molto attiva su questo fronte e che di recente, proprio insieme alla Marchesa Fulvia Reyes, Professoressa, Pittrice, Ceramista e Presidente dell’Unione Cattolica Artisti Italiani ha lavorato all’organizzazione della Biennale di Sicilia a Palermo.

Cosa può dirci al riguardo e quale importanza riveste la Biennale in questa bellissima ed affascinante città?

CF: La Biennale D’Arte di Panormus si svolgerà nel complesso monumentale della chiesa di San Domenico a Palermo in Via Roma, precisamente all’interno del chiostro che ha più di 800 anni e nella sala esposizione adiacente al suddetto. Saranno presenti scrittori, poeti, scultori, ceramisti, pittori, installatori che verranno da ogni parte della Sicilia. Ci sarà il gemellaggio artistico con la Biennale d’arte dell’Etruria. La musica e il talento faranno da padroni! Non voglio svelare altro… Appena avremo la data dell’inaugurazione ne riparleremo in maniera più accurata scendendo nei particolari e citerò tutti gli artisti che saranno presenti e che saranno i veri protagonisti dell’evento DOC!

MTDD: In che modo, secondo Lei, l’aristocrazia palermitana ed anche la Sua stessa famiglia hanno contribuito nei secoli alla divulgazione e promozione dell’Arte e della Cultura nella Sua città?

Tra l’altro Sua nonna Vincenzina, detta Zina, Baronessa, è stata una delle pittrici siciliane più famose del Novecento. Vuol parlarci anche di lei?

CF: Molte famiglie nobili siciliane hanno contribuito alla divulgazione della cultura ed alla promozione dell’arte appunto per cercare di dare una bella immagine della nostra terra. Mia nonna Zina ha studiato a Prato nella prestigiosa Università. Fu un’artista che ha saputo cogliere il senso del bello. Apparteneva ad una delle più nobili famiglie di Piana degli Albanesi. È da più di cinque secoli che gli Arbereshe si sono insediati un po’ ovunque nell’italica penisola. Sette le emigrazioni, avvenute dalla seconda metà del XV secolo alla fine del XVIII. Le prime due ebbero carattere militare: gli arbereshe furono chiamati dagli Aragonesi per domare alcune rivolte degli Angioini. L’emigrazione più consistente avvenne, però, in seguito alla morte di Giorgio Castriota Skanderberg (1468), eroe nazionale assurto a simbolo della libertà. Mio nonno materno, Giovanni Battista, fu capo massone, musicista, giornalista e proprietario del giornale Il Martello che fu un importante organo settimanale di propoganda industriale, commerciale, agricola e marittima degli anni 20.

MTDD: Tra le innumerevoli personalità che spiccano nel panorama culturale siciliano troviamo Nino Fici Li Bassi. Cosa può dirci in merito a questo grande artista? E ci sono altri sui nobili avi di cui vorrebbe parlarci che si sono distinti per meriti e riconoscimenti di alto prestigio?

CF: Giuseppe Li Bassi da Calatafimi ebbe la medaglia d’oro al valor militare (1941); fu cugino di mio nonno Giuseppe. Lui e Nino, figli della baronessa Clara Li Bassi palermitana. Li Bassi fu uno dei più importanti intellettuali del ventesimo secolo, la cui rinomanza merita di essere onorata. Egli visse a Marsala dove svolse la professione di preside del liceo della bella città marinara. Stimato e benvoluto da tutti lasciò tantissime poesie pregne di significati reconditi. Una delle più rilevanti fu la poesia che lui dedicò ad Erice, la città sacra degli Elimi dei Cartaginesi e dei Romani. Erice conserva tra le vetuste mura i segni tangibili del suo glorioso passato, testimoniato dalle fonti letterarie e dai siti archeologici. Nel frontale del castello di Erice, visitato da milioni di turisti di tutto il Mondo, si legge la struggente poesia dal titolo ERYCINA VENUS che porta la firma di Nino Fici Li Bassi.

MTDD: Molto interessante. La ringrazio, Signora Duchessa, per aver partecipato a questo nostro incontro. Non appena sarà pronta, L’aspetto per una nuova intervista sulla Biennale in modo da approfondire l’argomento e presentare anche qualche ospite che possa rappresentare le varie forme di arte che vi parteciperanno.

CF: Grazie e saluti da Palermo a presto Viva la Sicilia degli onesti viva l’arte!