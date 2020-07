“Il matto” | di Rossana De Santis

Laurea in Pedagogia, Dottorato di ricerca in Filosofia, specializzazione biennale polivalente per insegnanti di sostegno. Corso di alta specializzazione non vedenti, comune di Frosinone. Abilitazioni: scuola secondaria superiore A018, abilitazione scuola primaria, ab. scuola dell'infanzia. Diplomi differenziati: Agazzi, Montessori, Pizzigoni. Dal 1992 al 2011 insegnante nella scuola Primaria per i diversamente abili. Distacco dall'insegnamento dal 2005 al 2008 per effettuare il Dottorato in Filosofia presso L'Università di Cassino. Passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Torino: cattedra di Filosofia, Psicologia e Scienze umane fino ad oggi.