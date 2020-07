“Le Novelle sono frutto di una Sicilia antica raccontata con genuina veridicità fatta di gesti, movenze, emozioni …” | di Caterina Guttadauro La Brasca

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Tutti portiamo, ovunque andiamo, le nostre radici, ma ognuno ha la sua modalità. Molti nascondono il mondo che esse rappresentano dentro la memoria e vedono la luce solo nei racconti che verranno fatti ai piccoli della famiglia. Tanti amano, invece, dimenticare per non rimanere imbrigliati nel loro passato. Pochi hanno il coraggio di riesumarlo e regalarlo a tutti come un monile prezioso, da tramandare per non farlo morire con noi. Di questi ultimi fa parte Andrea Giostra, che ha impresso la sua “sicilianità” in tanti fogli bianchi, facendo una raccolta, il cui nome è “Novelle Brevi di Sicilia”.

Le sue quattordici novelle, sono frutto di una Sicilia antica che si racconta con genuina veridicità a coloro che non ne hanno conosciuto la Storia, nel bene e nel male. Giostra non giudica, non approva o disapprova, si limita a restituire ai Siciliani di oggi la paternità di gesti, movenze, emozioni che non hanno tempo e quindi vivibili anche nell’attuale contesto storico. Questo è, a parer mio, il grande pregio di questo Autore, di essere, passatemi il termine, il “Traghettatore” di un passato storico, emozionale, di tradizioni ad un presente che, talvolta, lo rinnega perché superato o non degno di essere storicamente ricordato. Sappiamo bene che chi non ha un passato non può avere un futuro, la Storia Siciliana è un puzzle di dominazioni che l’hanno invasa, anche dominata ma mai sconfitta. Nessuno le ha tolto i suoi tramonti, i colori dei suoi oleandri, i cibi, le sue magnifiche e universalmente riconosciute bellezze artistiche. Sì, ci sono stati secoli segnati dall’ignoranza, dalla povertà e dalla mancanza di lavoro, c’è stata violenza, ma un Siciliano resta un Siciliano che sa cos’è il rispetto, l’amore per la famiglia, la devozione per i suoi Santi. E poi Pirandello, Sciascia, quanta ricchezza artistica e letteraria grazie alla quale, con orgoglio, ci permettiamo di vivere …”questo luttuoso lusso di essere siciliani” come dice il grande Gesualdo Bufalino.

Caterina Guttadauro La Brasca

L’autore Andrea Giostra

Interviste ad Andrea Giostra:

Per ascoltare la lettura e interpretazione dei racconti e delle novelle siciliani:

Vincenzo Bocciarelli è attore, regista, artista, allievo di Giorgio Strehler e del Piccolo Teatro di Milano, è uno degli attori più talentuosi e di grande sensibilità artistica del panorama nazionale. Molto noto in Italia e nel mondo. In questa Play List di YouTube recita e interpreta le "Novelle brevi di Sicilia" e altri racconti siciliani inediti:

Per leggere gratuitamente online le "Novelle brevi di Sicilia", clicca qui:

Link della pagina ufficiale Facebook delle "Novelle brevi di Sicilia"

