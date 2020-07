“La lettura delle Novelle brevi di Sicilia è piacevole e la curiosità di procedere non si arresta” | di Stefania Savino

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Leggere le “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra è stato davvero un piacere oltre che una gioia. Durante la lettura ho rispolverato scenari che, per tanti anni, hanno fatto parte della mia vita, soprattutto durante gli anni più importanti della mia infanzia, quando a cuor leggero si vivono luoghi e si respirano personaggi unici, di quelli che restano nel cuore e nella mente. L’inserimento poi del dialetto siciliano, all’interno delle Novelle, ha donato una nota di freschezza e di leggerezza in più, che hanno maggiormente caratterizzato la meravigliosa Sicilia, una terra piena di colori ed emozioni. Spaccati di vita, episodi e ricordi di una terra genuina e densa di tradizioni sono le caratteristiche degli scritti di Andrea Giostra. Numerosi gli scenari suggestivi che descrivono episodi realmente accaduti, altri forse dettati dalla sua fantasia, intrisi di particolari e contestualizzati poi in una cornice che completa tutta l’opera. Se non avessi visitato la spettacolare Sicilia, leggendo le Novelle di Andrea Giostra, avrei avuto ugualmente un quadro chiaro ed esaustivo di ciò che lo scrittore ha sapientemente descritto per presentare la sua terra. La lettura è piacevole e la curiosità di procedere non si arresta; tutto ciò grazie alla maestria di Andrea. Tra le Novelle, la mia preferita è sicuramente “Gli auguri di mia nonna ottantenne” forse perché ha toccato le corde più intense e profonde dei miei ricordi, quando anche la mia nonna trascorreva tanto tempo seduta accanto a me ed io ascoltavo i suoi consigli, quelli che ancora oggi cerco di trasferire ai miei figli. Grazie di questa raccolta caro Andrea!

Stefania Savino, scrittrice, editore, docente.

