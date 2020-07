“L’indimenticabile quarantena” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







In questi giorni è stato pubblicato il mio ultimo libro, che ha come tema il periodo della pandemia ed il tanto dolore della malattia e la grande tragedia della morte. E’ intitolato “L’indimenticabile quarantena”.In questi miei scritti ho cercato analizzare anche le tante conseguenze di questo contagio mondiale nei vari aspetti. Pongo l’attenzione ai problemi come quello sociale e quello economico. Tutto il mondo è impegnato a trovare la soluzione per tutti i cittadini del mondo che è stato infettato da questa peste virulenta. Ci sono anche i tanti articoli pubblicati nella rubrica “Viviamo così” su mobmagazine. Ho iniziato ad occuparmi di questa rubrica dai primi di marzo su richiesta di Andrea Giostra , che mi ha coinvolta in questa piacevole esperienza, dove ho incontrato tanti altri redattori e redattrici di grande professionalità.Troverete anche tutti link per entrare su youtube per ascoltare e vedere i vari brani recitati sapientemente sia da Vincenzo Bocciarelli che da Paolo Massaria. Questi brani dove sono raccolti tanti pensieri e riflessioni per raccontare questo periodo doloroso vissuto da tutti in ogni parte del mondo. Si parla del sacrificio dei tanti operatori sanitari e del dolore dovuto sia al dilagare della malattia che alle migliaia di persone che hanno perso il bene più prezioso della vita. L’isolamento ha avuto conseguenze sia sociali che economiche molto gravi e la mancanza di esperienza nella cura di questo virus ha costretto tutti a vivere in isolamento per combatterne il contagio. Rimarrà una memoria con queste pagine stilate in queste giornate cupe e molto tristi ed in compagnia della paura di ammalarsi e della tanta sofferenza che si è palesata ovunque.Il volume è pubblicato da CTL Livorno Libeccio. E’ possibile acquistarlo sul sito dell’editore nella sezione Acquista Libri nella parte “Narrativa”.

https://www.ctleditorelivorno.it/product-page/l-indimenticabile-quarantena

Auguro a tutti una buona lettura ed aspetto la vostra recensione.