La novella siciliana “La banda” di Andrea Giostra selezionata dalla Giuria del “Concorso Letterario nazionale” di “Cultora” e di “Histonica edizioni” di Cesena per l’Antologia “Racconti siciliani 2020”

Cesena, 24 luglio 2020

Pubblicata l’edizione 2020 dell’Antologia “Racconti siciliani” a cura dell’Associazione “Cultora” e della casa editrice “Histonica edizioni” di Cesena. Il 15 giugno 2020 la Giuria di esperti del Concorso letterario nazionale promosso dall’Associazione “Cultora” e dalla casa editrice “Histonica edizioni”, ha selezionato, tra le altre, la novella siciliana inedita “La banda” del palermitano Andrea Giostra quale novella di rilievo culturale e popolare da inserire nell’Antologia di “Racconti siciliani 2020” pubblicata dalla stessa casa editrice Histonica Edizioni di Cesena, e in vendita e in distribuzione da oggi (24 luglio 2020).

La novella “La banda” è liberamente tratta dal capitolo iniziale del romanzo inedito che porta lo stesso titolo, “La banda” appunto, dello scrittore siciliano Andrea Giostra.

Per ascoltare gratuitamente online da YouTube o da Facebook la lettura e interpretazione della novella “La banda”, recitata dagli attori di teatro Giovanni Carta e Emanuela Trovato, clicca qui:

da YouTube | Leggono Emanuela Trovato e Giovanni Carta

da Facebook | Leggono Emanuela Trovato e Giovanni Carta

da Facebook:

https://business.facebook.com/AndreaGiostraFilm/videos/880388222154524/

Sinossi de “La banda”

«“La banda” è un breve novella ambientata nella Sicilia occidentale, in un paesino di collina che si affaccia sul Golfo di Castellammare, Montedoro (che in realtà è Montelepre, paesino siciliano molto noto nel mondo per altre vicende) e che domina tutta la vallata che dà sul Tirreno. È la storia della banda musicale di questa cittadina di cinque mila anime, gloria musicale dai primi dell’Ottocento fino ai primi anni del Novecento quando venne sciolta a causa dello scoppio della Seconda guerra mondiale. Dopo oltre venticinque anni, alcuni volenterosi musicisti professionisti del paese, artisti di fama nazionale e internazionale, decidono di farla rinascere con oltre sessanta bambini tra i 6 e i 10 anni.»

L’Antologia “Racconti Siciliani 2020”, VOL. 1

«Sicilia: isola dai mille volti, intrisa di tradizione e cultura, meta di viaggiatori e artisti. «Una terra necessaria a vedersi e unica al mondo», così come la definisce Guy de Maupassant, densa di colori, profumi e storie che vale la pena di narrare. Ecco il motivo che ci ha spinto a realizzare questa antologia: il desiderio di dar voce a coloro i quali amano questa terra e la rendono viva e bella giorno dopo giorno e a quanti, invece, la custodiscono nei loro ricordi più preziosi.»

Andrea Giostra, “La banda”, in AA.VV.,“ Racconti siciliani 2020”, Histonica Edizioni, Cesena 2020

L’autore Andrea Giostra

