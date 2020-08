“GRATIS” | di Marco Cagnolati

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Occorre portare la mascherina quando fanno certe richieste. Molti non avendo ancora la notorietà che fa tariffa, anche se sono competenti nessuno è disposto a pagarli, certi approfittano pure del fatto che alcuni si esprimono e operano per passione. Ha ragione Luca Nannipieri: gallerie d’arte, case editrici, librerie e quotidiani nazionali, hanno registrato il crollo dei fatturati, chiedono perciò aiuto non retribuito, a chi può contribuire, per risollevare la situazione, in cambio della conseguente notorietà. Resta il fatto che lavorare gratuitamente significa consolidare una pessima consuetudine che sta distruggendo il mondo del lavoro impalpabile e invisibile, ossia quello degli intellettuali. Non chiedono a un medico, ad un insegnante o ad un elettricista, di lavorare gratis perché siccome il loro lavoro non genera visibilità immediata, non si può fare lo scambio di favori. A rimettersi è l’intero mondo dell’arte e della cultura. “So già dove andrò a finire, ma non lo dico, altrimenti mi fregano il parcheggio.”

Marco Cagnolati