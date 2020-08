“Spasimo 2020 – Musiche di una nuova alba”| “Giuseppe Milici plays Ennio Morricone” | 11 agosto ore 21.30

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Il Brass annuncia la quarta data martedì 11 agosto “Giuseppe Milici plays Ennio Morricone” Orchestra Jazz Siciliana | In scena martedì 11 agosto ore 21.30 – Chiesa di Santa Maria dello Spasimo

1 of 6

La domanda di musica è tale che per la rassegna concertistica Spasimo 2020 – Musiche di una nuova alba è andata sold out anche la terza data del concerto inaugurale dedicato al Maestro Ennio Morricone. La Fondazione the Brass Group, per accontentare le numerose richieste pervenute in questi ultimi giorni, inserisce una quarta data. In scena martedì 11 agosto ore 21.30 presso la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, “Giuseppe Milici plays Ennio Morricone”. Un bel modo per celebrare l’inaugurazione della nuova rassegna voluta dalle maggiori istituzioni culturali cittadine, e che vede sul palco l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal M° Antonino Pedone, autore anche della orchestrazione e degli arrangiamenti, Giuseppe Milici solista e Lucy Garsia vocalist ospite.

La Fondazione the Brass Group punta sempre di più sulla cultura e sul mondo dello spettacolo come momento di alto valore umano e di affermazione della comunità. Così con Spasimo 2020, il primo grande evento cittadino, dopo il lockdown, grazie ai numerosi riscontri positivi del pubblico, si afferma l’intento di organizzare un appuntamento concertistico unico nel suo genere, avrà luogo dal 7 agosto al 26 settembre, una full immersion di suoni e musiche, un evento che aggrega le Istituzioni culturali-musicali della città, in un luogo di rara bellezza e fascino storico, all’insegna dell’eleganza e della sicurezza seguendo le normative anti-COVID-19. Un evento che aggrega le nostre eccellenze di produzione ed organizzazione musicale quali la Fondazione the Brass Group, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Sicilia, il Conservatorio Alessandro Scarlatti e l’Associazione Amici della Musica.

Si ricorda l’utilizzo obbligatorio della mascherina per l’accesso in sala e che è consigliabile l’acquisto online.

Info biglietti e prenotazioni:

The Brass Group

www.bluetickets.it

brasspalermo@gmail.com

tel. +39 334 739 1972