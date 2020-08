“Non ce n’è coviddi!” | di Rossana Lo Giudice

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Non ce n’è Coviddi!” Così esordiva qualche mese orsono Angela, una signora palermitana, dinanzi alla telecamere di una nota trasmissione televisiva . Intenta a trascorrere al mare una giornata di relax e detox, nella prestigiosa spiaggia di Mondello, viene intercettata da una giornalista che si “ aggirava” da quelle parti per realizzare un servizio alla TV . Alla domanda sul come stesse affrontando la situazione Covid 19 e quali strumenti e misure di sicurezza stesse adottando, la signora così rispondeva : “Non ce n’è Coviddi, non ce n’è Coviddi!”. Fatidiche parole che di lì a poco sarebbero diventate virali scatenando un vero e proprio bailamme mediatico. L’ira funesta del web.

Un vero inferno cominciò per Angela messa alla berlina per aver pronunciato soltanto una semplice frase sebbene detta “en passant” e con il sorriso in bocca.

Considerata la situazione delicata causata dalla pandemia molte persone non le hanno perdonato proprio questa superficialità . A seguito di quella breve intervista Angela avrebbe potuto tornare felice a casa, magari per raccontare ad amici e parenti di quegli attimi di notorietà alla televisione. Suo malgrado non è stato così : insulti ed epiteti, un turpiloquio senza eguali ha reso la vita impossibile a questa povera donna .

Il web (e non solo!) si è scatenato incautamente nei confronti della stessa non soltanto attraverso accuse vili e infami ma anche con una sequela immane di video parodia su quanto accaduto. “Non ce n’è Coviddi!” si trova in ogni dove nelle versioni più disparate: in versione rappata, addirittura come refrain di una nota canzone della Pausini e via discorrendo.

Di tutto di più al punto da diventare un vero tormentone, anche di questa atipica Estate “Coviddiana!”

Per quel che mi riguarda sottolineo il mio disappunto a tanta cattiveria esprimendo profondo rispetto per la signora Angela incappata suo malgrado in questa spiacevole disavventura. Ciò non vuole significare giustificare le sue parole di certo molto free e azzardate.

Non vi nascondo però, amici lettori, che ascoltare “Non ce n’è Coviddi!” in video parodia mi desta tanta ilarità rubandomi infiniti sorrisi!

Rossana Lo Giudice