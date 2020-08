Anghelopoulos partecipa a #DomaniinArte della Galleria di Arte Moderna di Roma, dal 27 luglio al 01 novembre 2020

By

L’artista che vive e lavora a Roma Anghelopoulos partecipa al contest artistico #domaniinarte in corso nella Galleria di Arte Moderna di Roma con un’opera molto raffinata e suggestiva in gesso su tavole dal titolo XXI Sec. d.C.

l’Opera di Anghelopoulos si presenta come un alto portale-palazzo in cui i singoli volti feriti e sfregiati dal dolore sembrano emergere dalle singole finestre-celle che li isolano l’uno dall’altro. L’opera sottolinea la persistente fragilità e la condizione di isolamento dell’uomo per nulla risolte dall’immenso progresso tecnologico .

Il contest artistico #DomaniinArte promosso dall’Assessorato alla Crescita Culturale del Comune di Roma e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Cultuali con la Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura ha voluto dare voce al punto di vista personale degli artisti sulla grave situazione sanitaria nel mondo che stiamo vivendo. Il tentativo è stato quello di creare un atelier artistico fatto di tante voci e linguaggi dell’arte.

L’iniziativa artistica si è avvalsa di un importante Comitato tecnico-scientifico composto da: Claudio Crescentini, Costantino D’Orazio, Maria Vittoria Marini Clarelli, Federica Pirani, Isabella Toffoletti con la collaborazione di Elisabetta Giuliani e Gian Pietro Leonardi.

(dal 27.07.20 fino al 1.11.20)

GALLERIA d’ARTE MODERNA di ROMA

Via Francesco Crispi, 24, Roma

Tel. 06 0608

e-mail: info@galleriaartemodernaroma.it

https://www.youtube.com/watch?v=5vEU1LMqWbw