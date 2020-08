Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







I redattori di “Mobmagazine.it” ospiti di Radio e TV nazionali | “Radio Antenna Uno” intervista Rossana De Santis | Scrittrice e redattore di Mobmagazine.it | “Bello è possibile” programma ideato e condotto da Carla Canapè | Introduce l’ospite Livio Cepollina | lunedì 22 giugno 2020 ore 10:00

Per ascoltare la trasmissione clicca qui da YouTube:

Durata minuti: 25:50

Rossana De Santis: «Radio Antenna uno mi ha dato questa bellissima opportunità di presentare “I racconti nel cappello”, la mia rubrica che tengo all’interno di Mobmagazine.it, un Blog-giornale online di arte e cultura. Ringrazio Livio Cepollina e Carla Canapè di “Radio Antenna Uno” per l’invito e la splendida presentazione.»

Stralcio della puntata di lunedì 22 giugno 2020 ore 10:00:

Per ascoltare la trasmissione da altri canali clicca qui:

Rossana De Santis, è redattore di Mobmagazine.it. A seguire: la sua “short-bio”, la sua “pagina-utente di MobM” e la sua “Rubrica” dove troverete tutti i suoi articoli. Buone letture e alla prossima…

Short-bio di Rossana De Santis:

«Laurea in Pedagogia, Dottorato di ricerca in Filosofia, specializzazione biennale polivalente per insegnanti di sostegno. Corso di alta specializzazione non vedenti, comune di Frosinone. Abilitazioni: scuola secondaria superiore A018, abilitazione scuola primaria, ab. scuola dell’infanzia. Diplomi differenziati: Agazzi, Montessori, Pizzigoni. Dal 1992 al 2011 insegnante nella scuola Primaria per i diversamente abili. Distacco dall’insegnamento dal 2005 al 2008 per effettuare il Dottorato in Filosofia presso L’Università di Cassino. Passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado nella provincia di Torino: cattedra di Filosofia, Psicologia e Scienze umane fino ad oggi.»

Pagina-utente di Rossana De Santis:

Rubrica: “I racconti nel cappello” | di Rossana De Santis

