I redattori di “Mobmagazine.it” ospiti di Radio e TV nazionali | “Radio CRT di Lamezia Terme” | “Blaterando” intervista Andrea Giostra | è un programma ideato e condotto da Anna Maria Esposito, regia di Gibotti | venerdì 08 agosto 2020 ore 11:00

Per ascoltare la trasmissione clicca qui da YouTube:

durata minuti: 25:00

«Ringrazio Anna Maria Esposito, ideatrice e conduttrice del programma “Blaterando”, il regista Gibotti e tutta la redazione di Radio CRT di Lamezia Terme, per avermi invitato e ospitato per fare una belle e stimolante chiacchierata sulla scrittura, sulla letteratura e soprattutto sulla mia isola, la Sicilia, sulla mia città, Palermo, e sul mio paese di origine Montelepre, oltre a parlare di piatti tipici siciliani e della nostra infinita cultura e arte. Grazie a tutti Voi… e vi invito a venire in Sicilia, e a Palermo in particolare, dove troverete la bellezza e tantissime cose buone da assaporare e gustare delle quali abbiamo discusso nella vostra bella Radio CTR» (Andrea Giostra, 07 agosto 2020)

Per ascoltare la trasmissione da altri canali clicca qui:

Radio CRT di Lamezia Terme (Calabria)

Anna Maria Esposito

Radio CRT di Lamezia Terme (Calabria)

Radio storica regionale che da Lamezia trasmetteva fra la fine degli anni ’90 e i primi anni del nuovo secolo in tutta la Calabria. Torna di nuovo in onda!

Andrea Giostra

