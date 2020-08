“Una passeggiata al Mercato di Ballarò: tra folclore, cultura e storia, street food” | di Rossana Lo Giudice

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Stamani mi alzo piena di verve e di buoni propositi. Decido così di variare il quotidiano programma vacanziero (footing, mare, etc.) e fare la turista nella mia splendida città di Palermo. Una passeggiata fra le viuzze pittoresche dell’antico Mercato di Ballarò: rinomato mercato palermitano ricco di folclore, cultura e storia. Una tappa d’obbligo per la gente che qui viene in vacanza. Un veloce caffè e faccio strada verso la città. Devo percorrere svariati chilometri per giungervi poiché sono in vacanza fuori Palermo.

5 minuti al mercato storico di Ballarò di Palermo, Sicilia, “Con la classica Abbanniata dei commercianti” e “Il lancio du’ miluni”, domenica 12 luglio 2020, ore 8:25.

Trascorro all’incirca un’ora e arrivo. Mi cruccio subito perché qui posteggiare l’auto è davvero ardua impresa. Non demordo e così il mio piglio deciso viene premiato. Parcheggio trovato! Mi trovo in Corso Tukory e da qui m’immetto nel mercato. Da subito il mio volto si dipinge di allegria fra suoni, colori e profumi. Sono completamente immersa in un’atmosfera surreale e rapita da una splendida cornice.

Una sequela di bancarelle ove possibile trovare frutta, primizie, verdure, carne e pesce. A dire il vero è possibile acquistare anche articoli e prodotti per la pulizia della casa. Ognuna di esse è coperta da larghi ombrelloni onde evitare che la merce marcisca al sole (d’Inverno, per proteggerla dalla pioggia). Pennellate di colore alla vista ed un effetto ottico strepitoso.

Ampio spazio pure per lo Street food, pietanze tipiche della gastronomia di strada palermitana: la frittola (à frittula) per esempio, ovvero frattaglie di vitello con strutto, olio, limone e alloro.

CUCINA DI SICILIA | FRITTULA PALERMITANA

Il carretto con lo sfincionello – ‘u spinciunieddu palermitano – e il venditore che urla alla gente: “chi beddu ciavuru chi fa”, che tradotto significa “che buon profumo che fa”! Una liccumaria senza eguali. Una goduriosa e diabolica tentazione. Chi non lo conosce lo chiama pizza, ma non lo è, sebbene l’aspetto “inganni” molto . È una focaccia, per intenderci, dall’impasto soffice e condita con sugo di pomodoro, acciughe, cipolla, formaggio caciocavallo e pangrattato (muddica). Ogni turista che lo gusta mette la Sicilia sul palato!

CUCINA DI SICILIA | SFINCIUNEDDU PALERMITANO

Immancabile poi il carretto delle panelle, altra prelibatezza e simbolo per antonomasia dello street food di Palermo. Sono tortine, frittatine realizzate con una pastella di farina di ceci: prima lavorata come fosse polenta, fatta riposare e poi tagliata a fette che vengono fatte friggere in ogghiu (olio) abbondante. Notissimo ‘u paninu cu i panelli sovente accompagnato da deliziose crocchette di patate (i cazzilli) e piccole fette di limone.

2 minuti “Ca’ Frittula” di Ballarò, mercato storico di Palermo, Sicilia, domenica 12 luglio 2020, ore 8:30.

Da non dimenticare il negozio di Riccardo (lo so perché sono entrata e soffermata per curiosare!), un ragazzo, un picciottu che chiama ogni donna Signora Maria! Non saprei il perché. Questo ho evitato di chiederglielo dopo averlo stressato dalla mia curiosità. Davanti alla sua putìa (negozio) l’immancabile bancarella dove cucina “live” le stigghiola, altro street food made in Sicily, ovvero budella di agnello o capretto arrostite sulla griglia avvolte lungo lo stelo della cipolla scalogna.

Tanto altro ancora: per tutti i gusti e palati.

CUCINA DI SICILIA | GRATTATELLA PALERMITANA

Son contenta, qui avverto il respiro della mia città. È come penetrare nelle sue viscere e sentirne palpitare il suo cuore. Qui si parla il palermitano doc, s’incontra la gente umile e verace. Si coglie tutta l’anima della sicilianità pura.

Faccio qualche video e scatto previo consenso di qualche venditore ambulante che come attore consumato si mette subito in posa gongolando per qualche minuto di notorietà. Saluto e ringrazio e “rubo” dalle cassette qualche piccolo pomodorino. Sempre “assisitita” dallo sguardo divertito degli amici venditori.

Proseguo la passeggiata quando vengo distratta da una meravigliosa abbanniata, vera espressione folcloristica del mercato con la quale ogni venditore, attraverso una sequela di parole cantilenate sì da conferire loro una eccezionale musicalità, invita e “seduce” l’acquirente a comprare la propria merce esaltandone dunque la buona qualità od anche il prezzo.

Una sorta di show, una vera performance fra arte e poesia che merita di essere decantata con video.

Saluto e ringrazio il venditore-artista e mi fermo poco più avanti in un delizioso baretto dove mi delizio di una ottima granita al caffè per poi proseguire.

Il sole picchia cocente sulla mia testa e poiché ho girato il mercato in lungo ed in largo, decido di fare ritorno e raggiungere la mia auto. Vado stavolta con passo più spedito poiché la mia fronte gronda di sudore che regala al mio volto un effetto paillettes.

Lungo la via, non di Damasco, ma di Ballarò, impossibile non essere attratti da varie curiosità. Rallento il passo poiché distratta da una signora che dal primo piano di un’antica palazzina urla a squarciagola “zu Iachinu, zu Iachinu” tenendo fra le mani ‘u panaru sicilianu: un piccolo cesto realizzato con fili di canna intrecciati a mano e legato ad una piccola corda utilizzato per prendere la spesa dal balcone. Usanza che resta ancora nei paesi o nei quartieri più popolari.

Tornando alla signora intuisco che chiama il venditore, di nome Gioacchino, perché gli metta nel paniere 2 kg di pomodoro per salsa. Un altro spettacolo di folclore cui stamani ho assistito. Un’altra scena popolare, un altro scatto da immortalare.

Questa è la Palermo che pulsa di vita!

Questo è folclore, tradizione, storia e cultura. Questo è Ballarò.

Ancora caldo pazzesco. Finalmente giungo alla macchina felice di essere stata una turista a Ballarò!

Rossana Lo Giudice