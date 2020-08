La Sicilia del Novecento: “La scannatina”, riti siciliani che furono | di Mariella Di Mauro

Mariella Di Mauro acese, insegnante al Ferraris di Acireale, giornalista e scrittrice, innamorata della propria terra e in particolare della Sicilia e della sua cultura. Laurea in Pedagogia, laurea in Teologia. Ha collaborato con diverse riviste locali e attualmente con Akisregale, La voce dell’Jonio. Nel 2013 ha pubblicato il libro “Storie di ordinaria borghesia”. Nel 2017 il romanzo “Mettiti la giacca buona” insignito della Menzione d’onore al premio letterario Cosimo I de’ Medici a Firenze e primo classificato al premio Impavidarte di Nicosia su 881 elaborati. Nel 2019 ha pubblicato “Hotel Trinacria” già insignito del diploma di merito al premio Residenze Gregoriane e finalista al premio Tre Colori, Inventa un film. Ha pubblicato “L’avventura di Roger” un racconto illustrato per bambini e “Il Viaggio di Pallino” due racconti per ragazzi. Mariella Di Mauro https://www.facebook.com/mariella.d.mauro https://marielladimauro.blogspot.com @marielladimauro