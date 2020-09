“Spasimo 2020 – Musiche di una nuova alba” | Daria Biancardi e OJS in concerto

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







4 e 5 settembre ore 21.30 – Chiesa Santa Maria dello Spasimo

Canta Listen e vince la supersfida di ALL TOGETHER NOW, il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, che ha visto fronteggiarsi i migliori artisti delle prime due edizioni del game show musicale in onda su Canale 5. Sarà lei, la siciliana autoctona, la dominatrix assoluta, Daria Biancardi con l’Orchestra Jass Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina a salire sul palco per la rassegna concertistica Spasimo 2020 – Musiche di una nuova alba. Doppio appuntamento per questa particolare esibizione venerdì 4 e sabato 5 settembre alle ore 21.30 presso la Chiesa Santa Maria dello Spasimo. Daria Biancardi dichiara “quella di All together now è stata per me un’esperienza di crescita umana e professionale, grazie alla quale ho avuto la possibilità di conoscere meglio me stessa e comprendere i miei limiti. Da quel giorno, mi porto dietro la consapevolezza di non dover dimostrare niente a nessuno. Soprattutto ho capito che non dovrò mai dimostrare a me stessa di essere qualcosa che non sono”. Nel frattempo la nostra siciliana Doc pubblica a sorpresa il video “EVERYBODY HURTS, una suggestiva e toccante reinterpretazione del brano dei R.E.M. di Michael Stipe, in cui la cantante già vincitrice di New York Canta dà voce al grido di speranza che si fa strada tra l’incertezza e il dolore che stiamo vivendo.

DARIA BIANCARDI inizia a cantare giovanissima, quando entra a far parte del gruppo gospel Palermo Spiritual Ensemble, esibendosi insieme a grandi stelle del firmamento internazionale tra cui gli irlandesi Chieftains. È opening act degli Earth Wind and Fire, nella splendida cornice del teatro Greco di Taormina, e canta all’Apollo Theater, il leggendario tempio della black music di Harlem. Di rilievo nella sua formazione artistica la collaborazione con Joe Castellano e la Soul e Blues Band, in scena con musicisti del calibro di Mike Baker, Alec Milstain, Waldo Weathers. Nel gennaio 2014 fa l’esperienza di The voice of Italy, che le dà l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico televisivo. Il maggio dell’anno seguente vede l’uscita del primo ep, Daria, contenente sei tracce scritte in inglese dalla stessa BIANCARDI. La svolta avviene nel 2019 con la partecipazione ad All together now, programma televisivo di Canale 5 con Michelle Hunziker e J-Ax. DARIA arriva in finale e il successo della sua interpretazione di Gloria di Umberto Tozzi è straripante: applausi a scena aperta e milioni di visualizzazioni sul web. Il 13 ottobre dello stesso anno incanta l’America con una straordinaria performance di Come una danza: DARIA BIANCARDI vince il primo premio alla XII edizione di New York Canta. Il 14 luglio 2020 è la dominatrix assoluta della supersfida tra i migliori performer delle prime due edizioni di All together Now.

Ricordiamo che la rassegna concertistica Spasimo 2020 è una iniziativa ce che aggrega le nostre eccellenze di produzione ed organizzazione musicale quali la Fondazione the Brass Group, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Sicilia, il Conservatorio Alessandro Scarlatti e l’Associazione Amici della Musica. Durante i concerti, si ricorda l’utilizzo obbligatorio della mascherina per l’accesso in sala e che è consigliabile l’acquisto online.

Info biglietti e prenotazioni:

The Brass Group –

www.bluetickets.it

brasspalermo@gmail.com

tel. 334 739 1972