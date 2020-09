“L’Autunno è una seconda primavera in cui ogni foglia è un fiore” (Albert Camus) | di Mariangela Rodilosso

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva ha la grazia che ho visto in un volto autunnale.” (John Donne)

1 of 3

La malinconica bellezza dell’autunno diviene poesia nei cieli tersi, nell’aria frizzante, e nel limpido sole che riscalda delicatamente la terra. Un brivido percorre la terra brulla e nuda mentre le sere d’autunno scendono dolcemente. L’aria profuma di mosto, di sidro, di caldarroste, e di terra bagnata appena arata. Sontuosi colori ricoprono boschi, montagne e campi. Maestosi tappeti di foglie, simili a degli arazzi fiamminghi, avvolgono la natura con spettacolari colori. Il giallo ocra, il rosso carmino, il bronzo, ed il rame di questi paesaggi spargono una gioia sommessa che ogni anno desta meraviglia e stupore.

“Ogni foglia mi parla di pace soave staccandosi con un sussulto dall’albero autunnale” (Emily Bronte)

Queste foglie, animate da un “genius loci”, posandosi in modo leggiadro sul suolo sembrano accarezzare la terra con una carezza ed una preghiera.

“Sono più miti le mattine e piu’ oscure diventano le noci e le bacche diventano piu’ rosse.” (Emily Dickinson)

In questi meravigliosi versi di Emily Dickinson, possiamo scorgere tutto lo splendore delle prime luci dei mattini autunnali, delle brume, e delle brughiere di una desolata bellezza. Le bacche rosse, di cui possiamo ammirarne il turgore, brillano con toni incandescenti prima che l’inverno le copra con il suo gelo.

“In questo giorno

che tramonta

sono caduti i fiori dei ciliegi” (Miura Chora)

In questo haiku giapponese, il cadere dei petali dei ciliegi segna il dileguarsi dell’estate, che nel ciclo perfetto della natura, fa posto al tempo del declino e del ritorno al minimalismo esistenziale.

L’estetica dell’ autunno con il suo corollario di fragilità e impermanenza, e’ stata soggetto delle nature morte del Seicento. Tali dipinti hanno ritratto fiori, frutta, e simboli della transitorietà della vita umana.

I loro colori, profondi, cupi, e austeri, hanno raffigurato il concetto che tutto svanisce ed è, infine, soltanto vanità. “Vanitas vanitatum, omnia vanitas.”

Nell’ambito della musica classica, il concerto in Fa maggiore per violino, archi, e clavicembalo di Antonio Vivaldi rimane un’ode imperitura all’autunno.

L’autunno è un tema amato anche da Alfons Mucha, pittore emblematico dell’Art Nouveau francese. Alfons Mucha descrisse questa stagione con il quadro “L’Autumne” in cui lo raffigurava nelle meravigliose sembianze di una donna. La donna compare con i capelli inghirlandati da crisantemi, fiori iconici dell’autunno. La sua beltà angelica è allo stesso tempo accattivante e seducente. Il viso languido rievoca i ritratti di bellezze preraffaelliane. Gli elementi stilizzati ed i motivi floreali richiamano le stampe giapponesi, molto in voga durante la Belle Époque, e l’oro sfavillante richiama I magnifici mosaici bizantini. Le linee curve ed ondulate ispirate alle forme sinuose del mondo vegetale danno corpo ad un mondo onirico, ornato, e altamente raffinato che esprime il culto del bello.

L’oro, profusamente utilizzato nell’arte Liberty, nonostante sia simbolo di opulenza e sfarzo, rimane pur sempre un segno veggente di una imminente decadenza. Così, anche l’oro luccicante dell’autunno diviene preludio dell’inverno. Esso sbiadirà come tutte le cose. Il poeta americano Robert Frost affermava appunto “Nothing gold can stay” (Nulla di dorato può durare)

“E come I rami dell’albero che tremano ai venti dell’inverno imminente le membra degli uomini tremano al cambiamento del tempo.” (William Shakespeare)

La similitudine tra la condizione della natura e quella interiore degli uomini rispecchia come i rami degli alberi, divenuti nudi e morenti, siano riflesso del freddo e della solitudine che gli uomini provano dinanzi al cambiamento, alla trasformazione, ed alla perdita di una estate vagheggiata.

“Il cielo notturno d’autunno, nel quale la luna e le stelle sono scomparse, sentimento di solitudine di fronte ad esso.” (Saffo)

Questa solitudine che divora l’animo e che può difficilmente trovare parole in grado di esprimerla, viene rappresentata in modo superbo dalla poesia “Les feuilles mortes” di Jacque Prevert. In questa lirica di ineguagliabile bellezza, il poeta francese eterna sentimenti e sensazioni che hanno eco nella mesta e nostalgica estetica dell’autunno. Questo componimento divenne iconica rappresentazione di tale gloriosa stagione nell’ immaginazione collettiva anche grazie alla versione musicale cantata da Edith Piaf.

“Le foglie morte cadono a mucchi…

come i ricordi ed i rimpianti

e il vento del nord porta via tutto nella più fredda notte

che dimentica.”

“I lunghi singulti dei violini d’autunno

mi lacerano il cuore

d’un languore monotono.

E mi abbandono al triste vento

Che mi trasporta di qua e di là simile ad una foglia morta.” (Paul Verlaine)

Paul Verlaine, massimo poeta francese simbolista, con questi versi fluidi, brevi, ed impregnati di intenso struggimento, esprime i suoi tormenti interiori e la sua rassegnata amarezza. Il vento fa vibrare il suo animo come una foglia morta poiché’ egli è affranto, ferito, disilluso, di una tristezza infinita. Le melodie dei violini sono simili al coro di una tragedia greca; cantano il suo pianto, i suoi singhiozzi, le sue invocazioni.

“O tu selvaggio vento

occidentale, respiro dell’autunno

dalla cui presenza impercettibile le foglie morte

sono sospinte come spiriti che fuggono da un mago

incantatore, pallide, e gialle, e nere, e rosse.” (Percy B. Shelley)

Percy B. Shelley, massimo poeta del Romanticismo inglese, in una invocazione leggendaria al vento d’occidente, lo implora di portarlo con se per farlo divenire parte della natura, una natura panteistica che possiede il respiro dell’ infinito e la perfezione di un mondo ideale. Il vento appare come una forza distruttrice e creatrice al tempo stesso. Esso è simile ad un vate nella sua profetica missione di risvegliare le coscienze rimuovendo tutto ciò che ostacola la genesi, il rinnovamento, e la rinascita di noi mortali.

Dunque, sebbene l’autunno sia visto come allegoria e metafora della caducità e della impermanenza , esso è molto di più di ciò. L’autunno è anche il tempo di rimuovere tutto ciò che non ci fa crescere umanamente, di far spazio al nuovo, di preparare l’humus per quei germogli interiori che sbocceranno a primavera. Questo occaso è, dunque, come diceva Frederic Nietzsche non una stagione ma uno stato d’animo.”

“Così l’autunno si fa in me ed intorno a me. Ingialliscono le mie foglie, e già le foglie degli alberi sono ingiallite.” (Wolfang Goethe)

Mariangela Rodilosso