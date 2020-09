Gli incendi e la crisi umanitaria di Moria: le soluzioni della UE…

Giornalista indipendente, blogger e corrispondente per la Germania e Romania. Cittadina del mondo, da 15 anni in giro per quasi tutti i continenti. Per motivi legati agli studi e al lavoro attraversa la vecchia Europa: da Istanbul a Roma e da Konstanz a Palermo per poi trasferirsi a Berlino, da qualche anno il suo domicilio ufficiale. Esperta in sociologia, geografia culturale, letteratura, linguistica, comunicazione e relazioni internazionali / interculturali, appassionata di fotografia, arte, psicologia, multiculturalismo... e soprattutto del mondo sud-asiatico.