L’AVVERTIMENTO CHE DIVENTA ATTUALITÀ DEL TEMPO|di Flaviana Pier Elena FUSI

UN ANNUNCIO RIDONDANTE: COSÌ ANCORA OGGI PARLA DANTE| di Flaviana Pier Elena Fusi

Dante Alighieri scriveva fino a ieri, ancor si assurge alla sua favella, che contiene sempre attuale novella. Si riflette sul perdono, è pregnante energia del dono, sul castigo e sulla vita che non è cosa prestabilita. Alle stelle ci si può affidare, dentro di noi stanno già in materiale, così che il cammin di nostra historia può per sempre ricordar la gloria. Non ci sono condizioni che fermano le illusioni, è sempre l’oltre che bisogna guardare, per trovare l’esistenza ottimale. Non c’è trucco e non c’è inganno, sappiamo tutti arbitrare un ego tiranno, dove la nostra responsabilità non è proprio una casualità.

Ci si insinua sulla strada, ammirando solo ciò che ci aggrada, nessun impegno all’ingegno, restiamo subito colpiti dallo sdegno, se son gli altri con noi a sbagliare, troviamo modo di pontificare. Il sommo vate lo sapeva e l’umiltà poeta lo faceva, nessuno è giudice in questa partita, solo c’è un ruolo che si rimanda ad ogni vita, così che tutti possiamo imparare, nei panni degli altri ci dobbiamo calare. Veniamo all’attuale, quando in Verona era a soggiornare, scrisse parte della Commedia e del Paradiso fu eletta qui la custodia e proprio parlando dei potenti, disse che avrebbero stretto i denti, perché qualcosa doveva mutare, sostituire al male l’Amore universale.

Questo lo abbiamo già ribadito e ora è una piaga su cui mettere il dito, perché si sa che il poeta era senza dubbio un esperto profeta. Ciò che si viene qui a narrare, di certo si verrà a verificare. Che tremino i ricchi senza arte né parte, se fossi in loro mi metterei da parte, il potere vorrà sedere da ora in poi come giustiziere. Qui l’Amore sarà ristabilito e non servirà nessun plebiscito, saranno i giorni a tramare, il futuro che si sta per creare.

‘PAPE SATAN PAPE SATAN ALEPPE’, di Edoardo Flaccomio

La Divina Commedia è un’opera magistrale influenzata dall’ebraico antico. La frase emblematica ‘Pape Satan, Pape Satan Aleppe’ è ancora oggi un rompicapo per gli studiosi, ma non per il sottoscritto. Cosa voleva dire Dante Alighieri quando l’ha citata? In realtà, più che dire qualcosa, voleva illustrare le Leggi nascoste all’interno del Modello Testa, denominato Rosh nella dottrina ebraica, Essenza della Mente nei testi sacri Buddisti, Mana negli scritti Vedici.

La parola ‘Pape’ sta per Papa, ‘Satan’ è Satana, ovviamente. I due enti rappresentano rispettivamente la Destra e la Sinistra, ossia la Dualità in seno all’Unità Aleppe. Quest’ultima, infatti, si basa sulla radice Aleph, א prima lettera dell’alfabeto ebraico Si riferisce al Sistema Universale ed è sinonimo di Unità, non a caso il glifo Aleph è contrassegnato dal numero uno.

ALEPPE si scinde in ‘Al’ ed ‘Eppe’. Al, in ebraico, si scrive con le lettere aleph e lamed ﬡﬥ) ) e vuol dire Presenza Divina, riferimento quindi all’Unità, ancora una volta. Se si analizza la parola ‘Eppe’, ci si accorge di due fatti: il primo è che ‘ep’ e ‘pe’ sono speculari, quindi Sinistra e Destra in seno all’Unità Eppe; il secondo è che Pe פ ,in ebraico, significa bocca, il che spinge a concludere che: LA BOCCA DI DIO SI ESPRIME TRAMITE DANTE PER ANNUNCIARE LE VERITÀ ORIGINARIE DELLA MENTE UNIVERSALE.

Gli archetipi della Mente Creatrice, Inversione e Raddoppiamento, sono presenti rispettivamente sia in Eppe, tramite le sillabe ‘ep’ e ‘pe’, sia in ‘Pape Satan, Pape Satan’. La Destra, ‘Pape’, e la Sinistra, ‘Satan’, in seno alla Sinistra strutturale, rispetto al lettore, e la Destra, ‘Pape’, e la Sinistra, ‘Satan’, in seno alla Destra strutturale, sempre rispetto al lettore, sono evidenti nelle parole identicamente replicate da una parte e dall’altra:

SINISTRA DESTRA

destra-sinistra destra-sinistra

Pape – Satan Pape – Satan

ALEPPE