«Frammenti di vita immortalati… è questo lo spirito delle “Novelle brevi di Sicilia”» | di Rossella Paone

Stralcio della puntata “Versi in Radio” del 04 giugno 2018 sul canale “Radio ByAndy”, condotta da Rossella Paone e Andy Battaglia che commentano la loro lettura delle “Novelle brevi di Sicilia”:

Recensione di Rossella Paone:

Frammenti di vita immortalati … Non è forse nel raccontare, la magia dello scrivere? E se poi i racconti si fanno veri, come frammenti di vita immortalati in dei fogli di carta, la scrittura assolve più che mai a quella “funzione” di “immortalità” che riesce a trascinare con sé persino un profumo, una sensazione. È questo lo spirito ben racchiuso nelle “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra. Novelle che l’autore in realtà definisce “brevissime” e che già nel titolo contengono la sua Sicilia, il suo mare, il suo sole, la genuinità di una terra complessa ma bellissima con i suoi paesaggi suggestivi e pure con i suoi “cannoli” e “arancine” che evidenziano come il buon cibo rimane sempre una componente essenziale. Quattordici novelle brevi “di vita di Sicilia, di vita di siciliani, di vita vera e raccontata spontaneamente”, sottolinea Giostra, ma che possono tranquillamente riguardare la vita di ognuno, nelle quali potranno, dunque, ritrovarsi non solo i siciliani. Ma i caratteri della Sicilia ci sono e come se ci sono! E portano con sé le esperienze del loro autore. Alcuni brani, in particolare, odorano proprio di Sicilia e svelano le emozioni di Giostra descrivendo, ad esempio, una città tra le più belle e rappresentative d’Italia: Palermo. Il racconto non è dei più allegri ma narra il rispetto, le radici, la tristezza che traspira di umanità. Giostra racconta altresì lo sconforto di una città che meriterebbe molto di più, lo fa anche in maniera cruda nell’intento di lasciare un segno che, sagace, imprime come in un fermo immagine. Accade in “Agosto a Palermo” dove scrive: «Mi sento al mio paese, incastrato tra le colline che dominano il golfo di Castellammare, quando ragazzino mi mettevo all’angolo della cantoniera e osservavo incantato il passaggio rispettoso del morto […] Ma comu muriu? […] Tutti dà amu a ghiri a finiri, si sapi chistu! […] In paese rispetto voleva che al passaggio del morto si calassero le saracinesche […] e la gente ch’era per strada si fermasse e stesse immobile, in silenzio […] Così è Palermo oggi […]Così è Palermo oggi, aspetta che passi il corteo del morto. […]»

Nella novella “Gli auguri di mia nonna ottantenne per i miei diciotto anni” traspare una nuova emozione: come si può raccontare la Sicilia, il Sud, senza i suoi anziani, le testimonianze di una vita vissuta tra sudore e fatica, le esperienze di vite impresse tra i solchi dei volti e sin dentro la pelle, i consigli elargiti ai giovani a cuore aperto e nelle espressioni simbolo: «goditi la vita più che puoi […] Così quando diventerai vecchio, come sono io adesso, non rimpiangerai nulla della vita da giovane […] U capisti?» E poi come si può rivelare la Sicilia senza i suoi santi, le sue tradizioni fortemente sentite che fanno ancora emozionare. La fede che abbraccia la ragione sommergendola. Come in “Auguri da Palermo” dove la memoria richiama un “fatto” importante: «un 14 luglio di secoli prima i miei concittadini, chi in ginocchio chi a piedi scalzi, per scacciare la peste […] s’erano trascinati in preghiera nella grotta dov’erano state ritrovate le reliquie della Santuzza divenuta per il miracolo concesso patrona indiscussa e venerata della città.»

Giostra descrive la Sicilia con il suo stile curato, seppur di getto, attento, dettagliato e mai scontato, pur nella semplicità dei suoi racconti: le sue Novelle di Sicilia.

Rossella Paone

giornalista, scrittrice, avvocato

