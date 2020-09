Parapendio e deltaplano: volare e camminare

By

L’edizione 2020 della Fassa Sky Expo, l’importante esposizione di attrezzature per il volo in deltaplano e parapendio, prevista tra il 25 e 27 settembre a Campitello di Fassa (Trento), è stata cancellata per le incerte previsioni meteo.

È stato annullato anche l’appuntamento di hike & fly, vale a dire escursionismo e volo, che avrebbe fatto da contorno all’importante esposizione.

Gli organizzatori dell’associazione Icarus Flying Team rimandano tutto al prossimo anno.

La specialità hike & fly si sta confermando una tendenza molto seguita. Numerose le manifestazioni come la “Presolana 2020”, nome mutuato dalla celebre montagna delle Prealpi Orobie sopra Bergamo, vinta dal palermitano Giovanni Minutella. Invece, tutta svizzera la Dolomiti Super Fly, 312 km con partenza e arrivo a Levico Terme (Trento), vinta da Patrick von Känel davanti a Sepp Inniger a pari merito con Christian Maurer, il campionissimo vincitore di ben cinque X-Alps che di km ne misura ben 1138, dall’Austria a Montecarlo.

Nel frattempo si è conclusa la Poggio Bustone Cup 2020 dal nome del sito di volo in provincia di Rieti, organizzata da Aero Club Lega Piloti, presenti circa 90 volatori in parapendio italiani e stranieri. Dopo quattro voli attorno ai 50 km ciascuno ha vinto il campione del mondo in carica Joachim Oberhauser di Temeno (Bolzano), seguito da Alberto Vitale di Bologna e Paolo Zammarchi di Brescia.

In Friuli il trentino Christian Ciech, pilota della nazionale italiana di deltaplano dieci volte campione del mondo, conquista l’edizione 2020 dello Spring Meeting per deltaplani ala flessibile davanti al tedesco Roland Wöhrle e al ciociaro Marco Laurenzi. Classifica deltaplani ad ala rigida: Markus Baisch, Jochen Zeyher, (Germania) seguiti dall’austriaco Anton Raumauf. Deltaplani con torre: Pawel Wierzbowski (Germania), Roberto Nichele (Svizzera) e Katia Bruni, pilota modenese alla sua prima competizione.

Gustavo Vitali – Ufficio Stampa FIVL

Associazione Nazionale Italiana Volo Libero (registro CONI n. 46578)

il volo in deltaplano e parapendio – 335 5852431 – skype: gustavo.vitali

Fotografie e video

Per ulteriori informazioni Fassa Sky Expo

Ivan Lorenz – 335 7703000 – icarus.flying.team (AT) gmail.com – sito club – pagina facebook – evento in facebook

Per ulteriori informazioni sulla Presolana 2020

Rinaldo Frattini – Club Volomania – info (AT) volomania.it – sito Volomania – evento in facebook – pagina facebook – video by Luca Bassanelli

Per ulteriori informazioni sulla Dolomiti Super Fly 2020

info (AT) dolomitisuperfly.com – pagina facebook – sito

Per ulteriori informazioni sullo Spring Meeting 2020

Bernardo Gasparini – 349 6443947 – info (AT) springmeeting.it – sito – pagina facebook

Per ulteriori informazioni sulla Poggio Bustone Cup 2020

Dora Arena – 329 3759763 – dora.arena (AT) fivl.it – risultati

Tutti i comunicati stampa FIVL

