“L’attuale necessità” | di Meri Lolini

Siamo in Europa. Questa è la realtà, con cui dobbiamo confrontarci in ogni istante per tutte le condizioni sia economiche che monetarie. E’necessario, che il dialogo sia condotto in maniera competente e costruttiva, per avere la crescita delle nostre condizioni economiche e per la creazione di prospettive lavorative per il nostro popolo.La fiducia che abbiamo si misura giornalmente con lo Spread.Così quando questo indice sale, significa che la fiducia viene meno e diventa necessario ridimensionare i nostri programmi e trovare dei meccanismi di mediazione, per recuperare la credibilità delle nostre azioni. La buona competenza e conoscenza dei nostri governanti sono condizioni fondamentali, per trovare soluzioni importanti per progettare un futuro imprenditoriale,che garantisca il lavoro alle persone.Sono troppi i lavoratori, che hanno perso il lavoro in questo ultimo periodo pandemico e sono troppi i giovani, che non riescono a trovare un’occupazione che garantisca loro il reperimento delle risorse per vivere. Abbiamo l’importante necessità di poter contare sulla presenza di persone competenti ai tavoli, dove vengono prese le decisioni che ricadranno sulla nostra economia. E’ questa la condizione necessaria e sufficiente per affrontare i problemi economici e finanziari sia nazionali che europei, che devono avere azioni sinergiche, che portino la stabilità per affrontare questo periodo complicato per tutti gli abitanti del mondo. Si può sicuramente affermare, che sia lo studio il padre della competenza. Bisogna poter contare su persone capaci e ben erudite, che siano in grado di fare scelte, che comportino delle conseguenze importanti per milioni di persone, che hanno la necessità, di poter condurre un’esistenza dignitosa lavorando e costruendo un futuro per loro e per i loro figli. Purtroppo la pandemia ha causato tanto dolore e la paura ci chiede di essere responsabili verso noi e gli altri, facendoci sempre seguire le regole per evitare il contagio. L’economia mondiale è stata massacrata sotto i tanti aspetti, causando una crisi economica gigantesca. Tanti sono i lavoratori e tanti gli imprenditori, che hanno perso la loro prospettiva lavorativa. In questo periodo è necessario valutare ogni minimo dettaglio, per poter far risorgere la possibilità di riattivare i vari canali del sistema produttivo. La diminuizione del turismo ha indebolito i settori della ristorazione e dei trasporti a vari livelli, creando un effetto domino su tutta questa filiera economica. Pensiamo ai teatri, che con la loro chiusura hanno pesato negativamente su tutti i lavoratori che si occupano dei vari allestimenti e l’attività di tante compagnie teatrali è stata fermata.Gli aspetti della nostra economia sono molteplici e tutti degni essere attentamente valutati con tanta competenza per essere presto risollevati. Le persone hanno la necessità di vivere onestamente con il loro lavoro, per essere di esempio ai loro figli e crescerli con valori degni di rispetto.I momenti di confronto dei vari politici e statisti non devono perdere mai di vista l’obiettivo di costruire una società onesta basata sul nobile lavoro.