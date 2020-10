Tra il pensiero e la realtà

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Perché ho scelto il titolo “La nottola di Minerva” per la mia rubrica?

La nottola o civetta è l’animale simbolo della conoscenza fin dall’antichità. Compagna fedele nelle rappresentazioni mitologiche elleniche di Atena e in quelle romane di Minerva, due divinità strettamente correlate alla sapienza. “Gli occhi e il becco della civetta seguono la linea della lettera φ (fi), simbolo alfabetico greco della filosofia e in seguito della sezione aurea”, ci ricorda una piattaforma divulgativa e super blasonata.

Al di là delle suggestioni simboliche e mitologiche, la nottola di Minerva viene menzionata da Hegel nell’opera “Lineamenti di filosofia del diritto” per definire e delimitare il ruolo della filosofia. Hegel è un esponente dell’Idealismo e ha una visione panlogistica dell’esistenza, ovvero tutto, secondo il filosofo, è Ragione, ogni cosa tende alla realizzazione di un piano razionale e logico: “Tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale”, La Fenomenologia dello Spirito. Come la nottola si leva in volo solo a calar del sole, così la filosofia può analizzare la realtà solo dopo che questa realtà s’è compiuta. Allo stesso modo dicesi per la storia. Quando un processo storico termina, allora e solo allora, può intervenire l’analisi filosofica per comprendere il senso degli eventi. Hegel entra in contrapposizione con le correnti filosofiche illuministiche che al contrario attribuivano alla filosofia un ruolo educativo, “evangelico”, eversivo, decisivo nel determinare e influenzare gli eventi e nel risvegliare le coscienze oscurate dall’ignoranza. In effetti, checché se ne dica, l’Illuminismo ha sicuramente contribuito alla nascita delle rivoluzioni Settecentesche.

Anche Marx si inserisce nel panorama filosofico in netta antitesi con la visione hegeliana. È convinto che la prospettiva di Hegel tenda a giustificare la realtà e a dare alla filosofia un ruolo meramente contemplativo. Inconcepibile, per il pensatore di Treviri, che la filosofia non si opponga al reale anche quando il reale risulta essere ingiusto, impensabile che la filosofia avvalori e cerchi di cogliere la razionalità anche dove non c’è.

Marx è convinto dell’assoluta identità tra il pensiero e la praxis. La filosofia non è solo speculazione dialettica ma deve diventare azione concreta, azione di rottura, qualora necessario.

In definitiva, la domanda che viene da porsi analizzando queste differenti prospettive è se sia la realtà a influenzare il pensiero o se sia il pensiero a determinare la realtà. Il reale ha in sé una certa razionalità anche quando sembra di no, anche quando sembra tendere verso il male o l’ingiustizia? Oppure esso non ha alcun senso logico, per cui devo poter tradurre il mio pensiero critico in azione o rivoluzione per sovvertire ciò che non mi piace?

Cos’è che nel quotidiano muove i nostri fili, determina le nostre azioni? Il pensiero? La mia volontà? Una sorta di piano razionale o provvidenziale a cui devo piegarmi? Sono libero di agire seguendo i miei pensieri o sono schiacciato dal peso degli eventi che incombono su di me?

Qual è il nostro ruolo nell’esistenza? Quale la portata della nostra mente nell’influenzare gli eventi?

Questi sono quesiti fondamentali, aperti a prospettive ambivalenti. Anche se non vi sono risposte esaustive che non conducano ad antinomie, è comunque umano e necessario porsi tali domande.

La Nottola di Minerva, questo piccolo spazio di riflessione, vuole rispondere a tale necessità. Volando nell’oscurità, cercherà di aprire un varco tra le tenebre, senza lasciarsi soggiogare da facili risposte, e continuerà a nutrirsi di nuovi appassionati quesiti.

E voi siete pronti a spiccare il volo?