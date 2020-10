Rome Art Week 2020 V edizione | 26-31 ottobre 2020

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Conferenza stampa 5 ottobre 2020 ore 11.00 – Sala da Feltre – Via Benedetto Musolino 7 – Roma

Lunedì 5 ottobre 2020 alle ore 11.00 presso Sala da Feltre – Via Benedetto Musolino 7 Roma – si è svolta la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Rome Art Week. Sono intervenuti insieme a Massimiliano Padovan Di Benedetto, presidente Associazione Kou, Roberta Melasecca – ufficio stampa RAW e responsabile curatori, Fabio Milani – responsabile artisti, Massimo Scaringella – critico d’arte, curatore e punto di vista per RAW -, Giovanni Albanese – artista, regista e punto di vista per RAW.

Durante la conferenza stampa è stato presentato Raw Videoart Contest, il primo concorso interamente targato RAW indirizzato ai videoartist, nonché le numerose novità di questa quinta edizione: il progetto RAW 360° che permette di fruire le mostre partecipanti attraverso un tour virtuale; la possibilità per gli artisti di aggregarsi in collettivi, per le strutture di aggregarsi in consorzi; la partecipazione aperta anche ad artisti e curatori che non hanno sede esclusivamente a Roma; la possibilità di seguire tutti gli eventi di RAW attraverso videoconferenze direttamente sul sito.

Con lo scopo di internazionalizzare la manifestazione e andare oltre i confini romani, anche quest’anno RAW rinnova la collaborazione con Miami New Media Festival, nota realtà statunitense che da 15 anni promuove e sostiene l’utilizzo dei nuovi media nell’arte, con una call dedicata a tutti i video artisti che partecipano a RAW 2020: i video selezionati degli 8 artisti vincitori del bando saranno esposti in preview in Sardegna al Maker Island e durante l’evento del Miami NMF. Gli 8 artisti vincitori sono: Meri Rancredi, Jerusa Simone, Werther Germondari, Valentina Palazzari, Alessandro Arrigo, Andrea Felice, Mebitek – Jele Raus, ReBarbus / Baruffetty.

Rome Art Week, promossa e organizzata da KOU – Associazione culturale per la promozione delle arti visive, si pone come un sofisticato network per l’Arte Contemporanea che ha l’obiettivo di costruire una rete tra gli artisti, le strutture espositive, i critici, i curatori, tutti gli operatori del settore arte e il pubblico. Una realtà consolidata che è cresciuta durante gli anni, Rome Art Week è un circuito virtuoso e democratico dove tutti possono partecipare, dando largo spazio ai giovani, con lo scopo di sviluppare e sostenere la conoscenza e la diffusione dell’arte contemporanea.

Oltre ai numerosi eventi fruibili durante la settimana della manifestazione, il sito www.romeartweek.com è un vero e proprio portale di networking attivo 365 giorni su 365 in cui ogni addetto ai lavori (artisti, curatori e strutture) può inserire la propria biografia, i propri lavori e i propri eventi; la piattaforma è anche uno strumento per il pubblico per essere continuamente aggiornato sul lavoro delle strutture di proprio interesse o sugli artisti nonché, durante la settimana della manifestazione, trovare tutte le informazioni riguardanti gli eventi, le visite guidate gratuite, i percorsi suggeriti e i virtual tour delle strutture.

Rome Art Week vuole essere un regalo per Roma, per la sua capacità di fondere passato e contemporaneo, per il pubblico che ha la possibilità di esplorare la città attraverso un’altra prospettiva ma anche e soprattutto per gli artisti, i curatori e le strutture partecipanti, che hanno l’opportunità di promuoversi e creare rete.

La V edizione di Rome Art Week

Dal 26 al 31 ottobre Roma sarà invasa dall’arte contemporanea: grazie a RAW il pubblico potrà partecipare, dalla mattina fino alla tarda serata, ad un ricco calendario di mostre, eventi, esposizioni collettive, open studio, progetti curatoriali, talk con artisti, visite guidate, progetti espositivi ideati ad hoc da curatori, artisti, collettivi e operatori del settore. Per l’edizione 2020 hanno già aderito oltre 130 gallerie e istituzioni, 280 artisti e 45 curatori per un totale di oltre 130 eventi proposti nella Capitale (i numeri sono in costante aggiornamento).

Per guidare il pubblico nella moltitudine di eventi, noti critici, curatori e operatori del settore forniranno il loro punto di vista sui partecipanti e sugli eventi delineando percorsi omogenei ed evidenziando le eccellenze della manifestazione. I Punti di vista della V edizione sono: Giovanni Albanese, Nicola Angerame, Paolo Balmas, Lorenzo Canova, Valentino Catricalà, Alberto Dambruoso, Micol Di Veroli, Raffaele Gavarro, Roberto Gramiccia, Helia Hamedani, Maria Giovanna Musso, Massimo Scaringella, Claudio Strinati, Saverio Verini, Claudio Zambianchi.

“Come Rome Art Week anche per questa nuova edizione abbiamo scelto di dare spazio ai curatori perché crediamo che siano una figura chiave dell’arte contemporanea, che difficilmente viene presa in considerazione. Il curatore svolge un’attività aggregativa di fondamentale importanza tra artisti e galleristi, e in maniera virtuosa sostiene il mercato dell’arte.” – Massimiliano Padovan di Benedetto, Presidente Associazione Kou e co-fondatore di Rome Art Week.

Grande novità per il 2020, per permettere a più persone di partecipare in linea con le normative anti COVID, sarà la possibilità per i visitatori di connettersi online a ogni evento della Rome Art Week: senza l’utilizzo di alcun software esterno, il pubblico potrà entrare in videoconferenza all’interno delle strutture e partecipare virtualmente all’evento connettendosi direttamente dal sito www.romeartweek.com

Rome Art Week si avvale del patrocinio di: MIBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale, Sapienza Università di Roma, Confederazione Italiana Unione delle Professioni Intellettuali. Partner: Menexa, Edilizia Greco. Media Partner: Culturalia, Dimensione Suono Soft, PPN.

INFO

#romeartweek 26 – 31 ottobre 2020

[w] romeartweek.com

[e] info@romeartweek.com

Sede organizzativa

[a] Via della Barchetta, 13 – 00186 Roma

[t] +39 06 21128870

Ideazione e organizzazione

Kou Associazione no-profit per la promozione della arti visive

[a] Via della Barchetta, 13 – 00186 Roma

[w] www.kou.net

[cf] 97815340589

[e]: info@culturaliart.com

[t]: 051-6569105

[t]: 392-2527126