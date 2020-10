«Per chi legge questi racconti siciliani è come guardare in un grande stagno e vedere riflessi i volti di conoscenti…» | di Betty Scaglione Cimò

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Leggere “Mastr’Antria e altri racconti” di Andrea Giostra è stata come una attenta passeggiata nel presente e un dolce ritorno al passato. Un insieme di fatti reali dei nostri tempi e un susseguirsi di aneddoti famigliari ricordati attraverso i dialoghi di un nipotino con gli amati nonni. Nella prima parte l’autore racconta la vita quotidiana vissuta da gente comune, dando un garbato risalto alle nuove mode, che impongono, talvolta, uno stile di vita di facciata. Progetti futuri, amori veri e fittizi. Alessandro, Maria, Anna, Antonio e tanti altri sono i protagonisti. Tutto si svolge su di un grande palco, dove ognuno interpreta un ruolo ben definito coinvolgendo nel male e nel bene gli altri. Per chi legge è come guardare in un grande stagno e vedere riflessi i volti di conoscenti, amici e parenti, e perché no, anche il proprio. Una passerella curtigghiara sotto gli sguardi dei propri simili. Nella seconda parte incontriamo nonnu Antria e nonna Vita e ti vien voglia di tornare bambino. Ricordare i profumi, i sapori dell’infanzia rafforza i rapporti famigliari. I dialoghi sono dolci, non melanconici, tutt’altro. Spesso mettono in evidenza l’armonia di una famiglia patriarcale della quale si ha velatamente nostalgia. Il ricordo dei nonni ha quasi sempre un posto speciale nel cuore dei nipoti, in quello del piccolo Andrea è forte, così forte che fa sentire a chi legge, quanto siano stati determinanti entrambi per la sua crescita. Presente e passato letti con serenità, sempre con il sorriso sulle labbra, a volte ironico, a volte melanconico, ma sempre di compiacimento.

Betty Scaglione Cimò, scrittrice e docente di lettere

