IL TRADIMENTO SEGNA IL RINNOVAMENTO. Approfondimenti della puntata in onda sulle frequenze di Radio CRT |di Flaviana Pier Elena Fusi con Edoardo Flaccomio

LIBER ABBACI, ABECEDARI E RICETTE

PRELUDIO di Flaviana Pier Elena Fusi

TRADIRE è COME RIMANDARE UN NUOVO FIORIRE

Il tradimento è un cambiamento, qualcosa che dà un diverso andamento: il pensiero e l’azione vanno in differente direzione, da come era stato programmato, o forse solo immaginato, perché si sa non è tradire, se da solo hai libertà di agire. È quando non segui la scia, di qualcuno che con te definisce la via. Quando vuoi tornare, da chi per un attimo hai lasciato andare, quando vuoi mantenere, due cose sullo stesso piano e volere. Solo allora si può dire che sia un vero tradire. Disilludere o cambiare si può fare, se c’è sincerità di spiegare. Non è verità, se rinneghi qualcosa che sai ti piace di già.

Un sicofante ti metterà distante, dovrai almanaccare sul da fare, se davvero vuoi ripristinare. Un subitaneo atteggiamento che mostra istinto e incitamento, verso qualcosa, che cambia la visione della tua sposa.

Pernicioso, mendace e tracotante, così è l’infedele che si mostra aitante. Fa percepire un fallo in un mutamento e nega l’evidenza, quando della bugia non può far senza.

Una commistione di ragione e di giochi d’attrazione, dentro una grande fragilità e mancanza di onestà. Stima di bassa autostima, che si porta dentro da prima. Il coraggio è latitante e l’ipocrisia una costante. Così si dipinge un traditore: colui che usa la questione di cuore, per promuovere qualcosa che non è amore.

Il tradimento non è atto di poco gradimento, ma sintomo di un cedimento, che non diviene apprendimento e resta solo impedimento.

Se viene perdonato, nessuno qui ha imparato. Non evolve una situazione, ristagna e va in putrefazione. Che sia una relazione o altra situazione, bisogna mirare alla confessione e pensare di modificare la destinazione, altrimenti non ci sarà evoluzione.

Flaviana Pier Elena Fusi

ABECEDARI di Edoardo Flaccomio

ADULTERIO: Il pensiero, di per sé, è già metà dell’atto.

La parola Tradimento deriva dal verbo tradire che, osservato attentamente diviene tra-dire.

Tra “chi” dire qualcosa se non fra i due partner?

Orbene, se questo qualcosa non si dice, per vari motivi, il comportamento del traditore prende il posto del non detto.

Il tradimento, se scoperto, mette a nudo la verità: qualcosa non funziona in seno alla coppia.

Il comportamento del traditore, deve essere visto dal tradito in senso positivo, nonostante la delusione subita, poiché serve a chiarire una posizione conflittuale apparentemente inesistente.

Diceva lo scrittore americano Jack Kerouac: c’è sempre qualcosa di più un po’ più in là.

La sua era una frase generale, credo, ma l’ho fatta mia, perché in amore c’è sempre da scoprire qualcosa di nuovo. L’asserzione di Kerouac dovrebbe essere presa sul serio anche per un altro motivo: in natura, qualunque ciclo, possiede 4 stagioni, quattro livelli di evoluzione. L’amore non sfugge a questo rigoroso conteggio.

Le coppie che stanno insieme per trenta, quaranta, cinquanta ed anche 80 anni, di certo hanno tradito vicendevolmente, non fosse altro che con il pensiero.

Il genere umano, ha la capacità di stravolgere le regole universali, meglio ancora, non le conosce, per il semplice fatto che sono state occultate e trasformate in rituali, versetti e precetti, dai dotti dell’antichità.

La fatidica frase sull’altare “ fin che morte non vi separi” è una chiara dichiarazione di guerra alla natura, oltre che una condanna della coppia allo status quo, al fermo evolutivo.

Certi studiosi asseriscono che il matrimonio sia nato per arginare le malattie veneree. Se le cose stanno così, appare ovvio che il rito delle nozze è un atto innaturale, infatti, se non esistessero le malattie sessuali, non ci si fidanzerebbe a vita, né ci si sposerebbe, e dal momento che sono in tema, aggiungo che la natura è perfetta, per cui la malattia venerea nasce da una trasgressione delle sue regole. Tutto ciò che è eccesso, difetto, squilibrio, tende a destabilizzare, di qui la malattia. L’energia non circola come dovrebbe e l’individuo si ammala.

L’amore eterno, insomma, così come lo si intende comunemente, non esiste.

Inutile tergiversare su questo fatto ineluttabile. Non esiste un partner che non abbia tradito almeno una volta mentalmente. Non si tradisce infatti solo col corpo.

Tradire col pensiero è “peccato veniale”, stando alle leggi dell’Ordine Creatore, è la tappa Tohu, asserisce la Bibbia. La tappa soft, quella che precede l’adulterio vero e proprio, che ne costituisce la tappa Bohu, il secondo tempo.

Una persona tradisce semplicemente bramando o desiderando sottilmente. Non c’è scampo a questa legge. È normale desiderare qualcosa di diverso e lo vediamo in tutte le cose, nel vestirci, nel mangiare, nei comportamenti, noi stessi cambiamo attimo dopo attimo. Il sole ruota ma perde energia e quindi varia anch’esso.

Si tradisce soltanto quando si sta insieme per compromesso, per abitudine, per convenienza, per possesso, per un senso di insicurezza personale. Si tradisce quando il partner che ci sta accanto ‘serve’ a qualcosa, a soddisfare i nostri bisogni, le paure, il vuoto, la solitudine che si sente interiormente a causa dell’esistenza della morte.

In una società evoluta, le cose andrebbero diversamente, perché tutti aiuterebbero tutti e il concetto di vita e di morte sarebbe tutt’altra cosa rispetto a ciò che crediamo. In ultima analisi, però, e per collegarmi a quanto detto sopra, la persona in sintonia con la Natura, quindi con la Vita e le stelle, non ha bisogno di nessuno, perché è autosufficiente. Solo quando non si ha più bisogno di nessuno, si è liberi e si sente davvero la necessità naturale di amare il prossimo.

Chi esegue il tradimento, in definitiva, compie un atto con ardimento, quindi spezza la routine e denuncia la verità: cambiare per rinnovarsi ed evolvere in direzione della completa fusione con l’Ordine Creatore.

Edoardo Flaccomio

**********

NON SOLO VERDE di Anna Maria Esposito: responsabile della testata giornalistica di radio CRT e conduttrice del programma “BLATERANDO”

Tezcatlipoca Nero era uno dei potenti dei della mitologia messicana precolombiana, che aveva il potere di trasformarsi in tutto ciò che voleva, perfino di diventare invisibile. Il suo nome significa “specchio fumante”. Tezcatlipoca Nero è paragonabile al dio Marte della mitologia greca classica, fu il protagonista della leggenda dei quattro soli.

La storia racconta la lotta dei quattro fratelli in disputa per l’ottenimento del potere del sole, che si concluse con la creazione delle altre divinità e dei primi esseri umani.

Si dice, a proposito del peperoncino, solanacea rossa e piccante che riporta al fuoco marziale, che Tezcatlipoca, sedusse la sua divina sposa, presentandosi a lei in veste di venditore di peperoncini.

Sono molte le proprietà, reali o presunte, attribuite al peperoncino; tra esse, una delle più famose, è quella relativa all’aiuto che tale alimento piccante darebbe sotto le lenzuola, al punto che spesso viene chiamato il ‘viagra dei poveri’.

Il peperoncino, se di buona qualità ed assunto con moderazione, può effettivamente funzionare da blando vasodilatatore naturale, e migliorare le prestazione maschili.

L’elevata azione antiossidante, lo rende un ottimo alleato in campo cosmetico. Aiuta a mantenere giovane la pelle e ostacola le infiammazioni; contrasta perfino la cellulite.

Il peperoncino ha proprietà analgesiche ed è utilizzato per lenire il dolore osseo e muscolare dovuto a stiramenti e artriti. La vitamina C di cui è ricco, permette alla pelle di ripararsi più velocemente in caso di ferite.

Consigli: per contrastare il bruciore causato dalla capsaicina è quello di bere latte, mangiare yogurt o mollica di pane.

Controindicazioni: ulcere, acidità di stomaco, gastroenteriti, gravidanze e allattamento.

Interferisce con aspirina e fluidificanti del sangue.

Ricetta erboristica: olio al peperoncino per contrastare la caduta dei capelli.

Ingredienti:

olio di peperoncino, olio di riso

Preparazione:

prendere un vasetto di vetro e riempirlo con olio di peperoncino e olio di riso, in parti uguali, lasciare riposare in luogo asciutto per trenta giorni, avendo l’accortezza di scuoterlo di tanto in tanto.

Dopo un mese, travasare in un vasetto di vetro scuro. L’olio è pronto per essere utilizzato, frizionandolo sul cuoio cappelluto ogni sera prima di andare a dormire, in alternativa, applicarlo un’ora prima di lavare i capelli con uno shampoo delicato.

Anna Maria Esposito

**********

DE GUSTIBUS NON DISPUTANDUM EST di Chefdomenico

Ricetta del cornuto

Ingredienti per 4 persone

440 gr. di spaghetti

4 o 5 peperoncini, ( diavolicchio calabrese)

1 cipolla rossa di tropea

1 peperoncino tabasco

1 peperoncino Haba nero red (per i temerari)

½ kg. di datterini gialli

Salsa di soia

Olio EVO

Sale q.b.

Grana grattugiato

Preparazione:

far soffriggere la cipolla finemente tritata e aggiungere le varietà di peperoncino tagliati a tocchetti. Solo dopo qualche minuto accorpare i pomodorini tagliati e la salsa di soia. Cuocere per circa dieci minuti. Spadellare gli spaghetti al dente, finendo la cottura nel composto preparato. Prima di servire aggiungere grana grattugiato.

**********

BOLLETTINO RADIOMETEO di Flaviana Pier Elena Fusi

PROMISSUM

Ti prometto che ti amerò per tutta la vita

Ti prometto che sarà infinita.

Qualsiasi cosa accadrà

Ti prometto mi troverai qua.

Ti prometto di farti sempre entrare

Nel mio corpo e nel mio cuore come fa l’aria per farmi respirare.

Ti prometto con tutta me stessa che sarò in te riflessa.

Ti prometto illusioni e non ragioni

Incanti e forti emozioni.

Ti prometto e qui te lo dico, è te che vorrò sempre, così ti benedico.

Ti prometto una promessa speciale

Ogni giorno non sarà mai uguale

Tante cose con te vorrò fare.

Risvegliarmi per poterti raccontare

Quel sogno che di te mi ha fatto innamorare.

Ti prometto che ti insegnerò a pregare

Come solo ha imparato a fare

Chi spera questo amore.

Ti prometto che ‘mai’ non è una parola

Ma l’infinito che aspetta l’aurora.

Perché poi viene l’alba e si ricomincia a sperare

L’amore non è cosa che si può fermare.

Qui sono a dimostrare

Che non serve una promessa per amare.

Consiglio Radiometeo: l’amore non ha bisogno di promesse, l’amore è.

Flaviana Pier Elena Fusi

**********

TRADIMENTO: INNAMORARSI ACCADE A PRESCINDERE DA MORALISMI E CIRCOSTANZE di Daniela Cavallini



BIANCA: SONO INNAMORATA DI UN ALTRO UOMO… LASCIO MARITO E FIGLI

Amiche ed Amici carissimi, oggi tratto un aspetto molto delicato dell’amore: innamorarsi di un altro uomo al punto da non poter evitare di lasciare marito e figli per seguirlo.

Una situazione non certo nuova, che a nulla serve stigmatizzare in virtù di morale e moralismo. Innamorarsi succede… succede e basta! L’essere una donna sposata e madre, non costituisce il vaccino contro l’innamoramento per un altro uomo e l’amore non è di per sé una malattia, ma un dono della vita. Certo esistono responsabilità imprescindibili, alle quali nessuno ha il diritto di sottrarsi , tuttavia una persona corretta, ne è consapevole e, soprattutto, è in grado di assumersele.

Traggo questo articolo dalla mail dell’ Amica che si è confidata con me. “Daniela, mi sono innamorata di un altro uomo che mi ricambia con pari intensità e sono determinata a lasciare

mio marito per andare a vivere con lui”, mi dice Bianca (ovviamente è un nome di fantasia).

“Non sono moralista e me ne guardo bene dal giudicare, così come dal porti la domanda tanto diffusa e più stupida possibile, ovvero ‘ci hai pensato bene?’” le dissi.

Ovviamente lei apprezzò il mio approccio in quanto le permise di proseguire nel suo accorato sfogo senza inibizioni. Ipotizzai la soluzione di una vita “parallela” , almeno fino a che i bimbi non divengano ragazzi, ma lei, seppure molto crucciata dal fatto che la stabilità dei suoi figli dipende e dipenderà in gran parte dalla sua decisione , mi ha detto di non poter vivere una condizione parallela e di non poter neppure rinunciare a vivere questo amore totalizzante.

Certamente è una situazione difficile, dolorosa, tuttavia compensata dalla felicità procuratale dal grande amore. Un amore che, come lei stessa ammette, non ha mai vissuto prima, né pensava di poter vivere in età ben più che matura.

Sottopongo il caso alla mia cara Amica Viviana Morelli – Psicoterapeuta ad approccio integrato –

Ipnositerapeuta Eriksoniana – nell’intervista allegata.

Un abbraccio!

Daniela Cavallini