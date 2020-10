“La qualità di questi racconti e la scrittura sono davvero singolari, così come il modo in cui le scene vengono raccontate, così come sono singolari e originali i finali…” | di Martine Galati

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Qualche giorno fa sono stata contattata, tramite Facebook, da un autore siciliano, Andrea Giostra, che mi ha offerto di leggere il suo libro “Novelle brevi di Sicilia”. Non ho l’abitudine di accettare proposte del genere, ma l’Italia, la Sicilia, l’attenzione mostrata dall’autore e l’interesse che ha dimostrato, a mio parere hanno giocato a suo favore, ovviamente. Quindi ho letto questa raccolta. E avevo ragione!

Queste storie brevi si leggono molto velocemente (anche se l’autore dice che occorre un minuto di tempo per leggere ogni storia, in effetti ne ho spesi due o tre, volendo assicurarmi di aver capito perfettamente!). Ciò che sorprende in questa lettura è il linguaggio usato, certamente in italiano, ma pieno di espressioni dialettali tipicamente siciliane. E questo a me piace molto! Ho avuto la sensazione di ascoltare le mie chiacchiere su mio suocero e il ricordo delle nostre conversazioni che mi hanno accompagnato mentre passavo da un testo all’altro, e questo è stato davvero emozionante.

Tutti questi racconti brevi ci portano in Sicilia, a Palermo e dintorni, e ci mettono in presenza di persone, uomini, donne, giovani o anziani, che affrontano situazioni quotidiane con la loro capacità di gestirle o meno.

Tutto questo crea scene comiche, inaspettate, di umorismo assoluto, scandito da forti scoppi di risate, o momenti di emozione legati a un ricordo d’infanzia che sale in superficie in modo imprevisto, oppure uno di questi eventi che accadono “nella vita”, che arrivano senza aspettative o prima del previsto e che dobbiamo gestire con la nostra sensibilità e personalità anche se non ci piace necessariamente tutto quello che ci sta accadendo e vediamo intorno a noi.

La qualità di questi racconti e la scrittura, a mio avviso, sono davvero singolari, così come il modo in cui le scene vengono raccontate, così come sono singolari e originali i finali e le conclusioni dei racconti.

Se aggiungo poi che queste storie profumano di buon sole, di mare, di gioia di vivere (anche!), capisci di più che il mio leggerle è stato colmo di felicità. Per non parlare poi del clima, dell’atmosfera, dell’arredamento, degli ambienti ricreati, così come quell’accento che richiama le tipiche espressioni siciliane… allora si rimane convinti che nel leggerle si è vissuto un momento delizioso … il tempo che ho speso per immergermi in modo così bello in questi momenti di vita siciliana, quello tracciato e condiviso dalla narrazione di Andrea Giostra .

Martine Galati, Book Blogger francese, critico letterario

https://www.facebook.com/martine.galati

Inserito in Letture di Martine, pagine di storie, informazioni da qui e altrove:

http://www.lecturesetplus.com/2019/04/breves-nouvelles-de-sicile.html

