Andy Warhol and Friends ad Alzano Lombardo | Dal 17 ottobre al 14 novembre 2020

Da sabato 17 ottobre fino al 14 Novembre ben 15 opere grafiche su carta firmate in originale dal genio del Movimento Popart, Andy Warhol saranno in esposizione alla galleria Art Events Mazzoleni in via Mazzini ad Alzano Lombardo, affiancate ad altrettante opere realizzate da artisti emergenti selezionati dal curatore dell’evento, gallerista d’arte ed ex arbitro di Serie A , Mario Mazzoleni.

Una mostra, dal titolo “Andy Warhol and friends” che rende omaggio a questa corrente artistica, tra le più apprezzate a livello internazionale, che trova in Andy Warhol il suo più grande e talentuoso rappresentante.

“Ci saranno alcune Marilyn” sottolinea il gallerista Mario Mazzoleni “in assoluto l’opera più iconica di questo straordinario genio del secolo scorso capace di stravolgere con la serialità nell’arte un mondo che fino a quel momento era ancorato a stereotipi tradizionali. E poi le meravigliose Campbell’s Soup, un Mao Tse Toung raro e firmato davanti, una colorata Ultima Cena leonardesca reinterpretata da Warhol negli anni ’80, e alcune altre opere rappresentative del genio americano. Poi con lo spirito che ci contraddistingue e ci porta a valorizzare anche gli artisti emergenti del panorama contemporaneo abbiamo deciso di affiancare alcuni volti nuovi, talentuosi, che si ispirano a Warhol e alla sua popart.”

Sarà una bella mostra, con quasi 50 opere esposte nelle sale di Palazzo Barzizza , sede della galleria Mazzoleni, che aprirà i battenti (ingresso libero con particolare cura per le norme anticovid in vigore) Sabato 17 Ottobre alle ore 17,30 alla presenza degli artisti che arriveranno da tutta Italia.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni da Lunedì a Venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, sabato e domenica su appuntamento.

Ecco l’elenco degli artisti selezionati :

Giuliano Grittini, Ivano Facchetti, Cocca Art, Alessio Mazzarulli, Beppe Borella, Elisabetta Maistrello, Alan Stefanov, Francesca Falli, Pollution, Susanna Benigni, Sabino Galante, Rita Mazzini , Giuseppina Bacci, Milena Bini, Luana Muntoni, Alberto Magi, Claudio Filippini, Andrea Mattiello, Andrea Gnocchi, Luciano Mancuso, Sandra Valdevilt, Pit Merels e Danilo D’Ignazio.

23 artisti su cui puntare affiancati al Grande Maestro, oggi l’artista più venduto al mondo.

Per approfondimenti:

https://www.artevents.it/

https://www.facebook.com/arteventsmazzolenioccioni