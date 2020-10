«Una carrellata divertente e accattivante di vicende, luoghi e personaggi di un sorprendente realismo…» | di Anna Maria Deodato

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Interessanti e coinvolgenti le Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra, osservatore attento di episodi di vita siciliani che vengono narrati con opportuna ironia e con uno stile di scrittura semplice e, nel contempo, sottilmente raffinato ed elegante.

Una carrellata divertente e accattivante di vicende, luoghi e personaggi di un sorprendente realismo con intrecci tali da farli sembrare quasi surreali, raccontati con quella semplicità espositiva che li rende fruibili e avvincenti.

Una lettura di forte impatto emotivo per chi la Sicilia la conosce o la vuole conoscere.

Con uno sguardo audace e disincantato l’autore offre una descrizione della Sicilia di una volta coi suoi colori, i suoi sapori e le sue tradizioni; ma anche di quella attuale nel raccontare la quotidianità della sua generazione. Egli affronta in ogni storia i contrasti e i paradossi dell’amata Palermo che è un “teatro all’aperto”, uno spaccato di rapporti umani e scene di vita vera coi suoi quesiti esistenziali in un raffronto vicissitudinale che inquieta e fa emergere la fragilità dell’essere. Quella Palermo ove giungono a fiotti migliaia di turisti e “croceristi alla ricerca affannosa di souvenir e calamitine” che non riescono tuttavia a cogliere le emozioni di quelle scene quotidiane da “film neo-realista recitato in dialetto siciliano”. Una Palermo da vivere per comprenderla! Bella e decadente, caotica e allo stesso tempo lenta, piena di contraddizioni ma pregna di vitalità. E leggerla attraverso gli occhi dell’autore è come visitarla con una guida turistica speciale che alla descrizione dei luoghi, suggestiva e particolareggiata, aggiunge sfumature che suscitano emozioni.

Le immagini sfilano davanti agli occhi e nel cuore, come gli spazi interiori che l’autore si propone di esplorare nella novella “Al telefono”, parabola tesa a mostrare l’importanza dell’autenticità della comunicazione in una società, quella attuale, che ha trasferito le relazioni sul piano superficiale ed esteriore del vivere.

Si avvicendano storie parentali in un caldo abbraccio di ricordi ove svetta la figura della nonna paterna che dispensa con grande ironia saggi consigli e lezioni di vita: “picchì nun n’arresta nienti una vuota chi muriemu e nall’atru munnu nun ni purtamu nienti!”

Ciascuna storia si scioglie in un percorso narrativo intrigante con una scioltezza di linguaggio ed una vivacità sequenziale da tenere avvinti fino alla fine. Un susseguirsi di ambientazioni e personaggi ricchi di piccoli dettagli significativi da cui trapela la forte umanità insita nell’autore che con maestria rievoca vicende umane che invitano a riflettere.

Anna Maria Deodato, scrittrice, poetessa, manager, lettrice

