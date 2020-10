«“Mastr’Antria ed altri racconti” è un’antologia che sa affascinare il lettore, è una raccolta di vite comuni che però sapranno coinvolgere il vostro interesse» | di Debora Parisi, alias El Micio

By

Questa volta El Micio sarà serio verso quest’antologia, scritta da Andrea Giostra. Pur non cimentandomi spesso nel genere narrativo, devo dire che questo libro ha colpito nel segno: lo stile ti cattura e travolge, conducendoti nei sentimenti e passioni dei personaggi.

Protagonista principale dei racconti è l’amore, spesso carnale, un filo conduttore tra le varie storie, alcune collegate tra di loro (Come le vicende di Maria) altre no. L’intera antologia ritrae attimi di vita semplici: storie d’amore, corruzione politica, solitudine, attimi quotidiani ecc…. ho apprezzato particolarmente l’uso del dialetto siculo, che aggiunge un tocco di realismo all’ambientazione siciliana.

Ogni personaggi ha una sua psicologia ben definita, in particolare mi ha colpito quello del primo racconto, dove nella sua rimembranza dei ricordi d’infanzia, si prende gioco di problemi come il bullismo, appoggiando la teoria della selezione naturale, dove i deboli soccombono. Una mentalità purtroppo ancorata negli adulti. Peccato solo che la persona che tanto riteneva un simbolo di supremazia sia stata la causa della sua stessa rovina, quasi a sottolineare come chiunque, anche un leone, se è un fesso, soccomberà agli ostacoli della vita.

In conclusione “Mastr’Antria ed altri racconti” è un’antologia che sa affascinare il lettore, è una raccolta di vite comuni che però sapranno coinvolgere il vostro interesse.

Debora Parisi, alias El Micio, book blogger e scrittrice

Debora Parisi è una studentessa universitaria di giorno e cacciatrice di leggende e mitologie di notte. Da bambina arriva finalista al concorso Anna Bolero, diretto dall’Associazione Culturale Arcizeta di Chivasso. Nel 2019 ha pubblicato racconti per Historica Edizioni, NPS edizioni, Fanucci e Mezzelane Editrice. Gestisce un blog chiamato El micio racconta, un canale youtube intitolato Antro del Drago, che tratta di diversi argomenti, tra cui recensioni di libri, film e videogiochi. Collabora anche con le riviste Upside Down Magazine e Porto Intergalattico, ha collaborato anche con Sci-Fi Pop Culture e Spazio Penultima Frontiera.

