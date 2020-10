Agire come fossimo tutti positivi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Il 95% dei casi di Covid è asintomatico, il virus è poco più di una banale influenza, ha una mortalità molto bassa, uccide solo anziani e malati, il virus è stato inventato, il virus non esiste…”. Grazie a questi atteggiamenti ignoranti, superficiali, irrazionali e antiscientifici il virus é nuovamente dilagato, come era ampiamente previsto. Si é preferito mettere la testa sotto la sabbia, negare o minimizzare e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: migliaia di nuovi casi e i morti in doppia cifra ogni giorno. Si sa e si continua a ripetere che il Virus è ASINTOMATICO nella maggior parte dei casi. Avete mai riflettuto sulla implicazione di questa frase? Proprio questa è la sua forza!! È proprio questo che gli consente di continuare a diffondersi e prosperare in maniera così ampia e incontrollabile. È un virus FURBO dal punto di vista biologico. Il virus di Ebola, invece, é molto più letale ma biologicamente stupido perché ha delle manifestazioni cliniche lampanti con emorragie diffuse, perciò un malato lo riconosci subito e lo circoscrivi. Un portatore sano e asintomatico di Covid non lo riconosci e non puoi evitarlo o isolarlo. Possiamo fare anche tutti i tamponi che vogliamo, cosa utilissima, ma se oggi sei negativo, domani non si sa.

Perciò l’unica maniera di uscirne è una sola: AGIRE TUTTI COME SE FOSSIMO TUTTI POSITIVI ponendo una attenzione altissima e una cura spasmodica all’utilizzo della mascherina, all’igiene delle mani e al distanziamento sociale comportandoci come se fossimo positivi (ognuno di noi lo è potenzialmente). Se i vari Zangrillo, Bassetti, Tarro nei mesi scorsi, invece di minimizzare o celebrare il funerale anticipato al virus, avessero insistito in TV e sui media su questo semplice concetto di PREVENZIONE , ora le cose sarebbero probabilmente molto diverse.

La colpa ovviamente non è tutta loro ma anche di certi politici irresponsabili, allergici alle regole e alla mascherina e abbonati agli assembramenti, come pure di quei casi umani dei negazionisti, ciechi di fronte all’evidenza.

Perciò, se vogliamo uscirne, ricordiamocelo: SIAMO TUTTI POTENZIALMENTE POSITIVI. AGIAMO DI CONSEGUENZA.