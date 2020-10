“Sono rimasta affascinata dallo stile narrativo delle Novelle brevi di Sicilia” | di Linda Tamburello

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Ho finito ora di “divorare” le tue precise pennellate di vita nostrana delle “Novelle brevi di Sicilia”. Che dire… se non che sono rimasta affascinata dal tuo stile narrativo? In ogni descrizione mi ci vedo “catapultata” dentro a viverla pure io quella tua novella ed è bello leggerti e rileggerti. Davvero! Fantastiche le minuziose descrizioni paesaggistiche e dei personaggi. Mi piace molto il tuo stile.

“Auguri da Palermo”. L’avevo già sentita interpretata e letta da una attrice su YouTube, ma è stato, lo stesso, un grande piacere risentirla. Ogni volta nelle tue Novelle colgo qualcosa di nuovo: una nota o un particolare che mi fa sentire “quasi” collocata fra quelle vie, quei palazzi o semplicemente persona fra la gente per strada fino a vederlo “realmente” quel posteggiatore abusivo mentre gli chiedo qualcosa. Hai il tocco degli espressionisti che catturano l’attimo per renderlo immortale nelle tele. Tu lo fai nelle tue pagine che, per me, sono autentica poesia.

“Gli auguri di mia nonna ottantenne”. L’ho letta ieri. Bellissima e aiuta a riflettere molto. Sono d’accordo con questa nonna. Come già ti ho detto, è sempre piacevole leggerti.

“I dissuasori”. Altra scena di quotidianità palermitana questa descritta, che rispecchia magistralmente quanto succede sempre e ad ogni ora nella nostra stupenda città. Bisogna amarla davvero così come è con quei paesaggi fuori dal comune, con quelle scene di vita che mancano quando vivi al Nord o comunque lontano. Magari aiutarla la città un po’ a non esagerare, almeno laddove c’è esasperazione. È un racconto magico ed è stato piacevole ascoltarlo recitato e leggerlo. Grazie mille, Andrea e grazie a Chiara Bentivegna che lo ha letto.

Ho finito ora di ascoltare “Il senatore”, “La bigliettaia”, “L’amore secondo Alessandro”, “La doccia”. Leggerti è piacevole e ascoltare le interpretazioni delle attrici e degli attori che leggono le Novelle stimola a immaginare e ciò che racconti è come viverlo. Saper scrivere per catapultare chi legge nelle vicende e nelle scene che descrivi così minuziosamente, è magistrale e non è cosa da niente. Tu catturi anche le fantasie di chi sa ascoltare la voce narrante. E poi mai racconti con volgarità certe scene intime, anzi scopro lì anche delicatezza espressiva. È stato catartico pure per me: fermarmi un attimo e conoscerti attraverso la tua penna.

“L’onorevole” è semplicemente sublime. Bella la narrazione, fantastiche le immagini e.… i versi: rime di autentica poesia! Mi hai commosso amico mio. Davvero!

Linda Tumbarello

https://www.facebook.com/linda.tumbarello

L’autore Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di YouTube:

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di Facebook:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/2499554480294100/

Play List per ascoltare la lettura e interpretazione dei racconti e delle novelle siciliani da 15 attori professionisti e semiprofessionisti:

da YouTube | “Audioletture di Novelle e Racconti siciliani” | Leggono 15 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

da Facebook | “Audioletture di Novelle e Racconti siciliani” | Leggono 15 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/434295254615223

Per leggere gratuitamente online le “Novelle brevi di Sicilia”, clicca qui:

https://andreagiostrafilm.blogspot.it/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html

Link della pagina ufficiale Facebook delle “Novelle brevi di Sicilia”

https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/

Pagina Facebook ufficiale della raccolta inedita “Mastr’Antria e altri racconti”:

https://www.facebook.com/MastrAntria/