“Passione, ambientazioni, descrizioni, emozioni trascinano e coinvolgono empaticamente…” | di Anna Rita Barbieri

Il sapore della coincidenza è sempre piacevole, sorprende per l’imprevedibilità e la tempestività. Ecco che sto per fare un viaggio in Sicilia non da turista ma da viaggiatrice, mi capita di leggere le Novelle brevi di Sicilia di Andrea Giostra, e dalla prima novella mi accorgo che ne sto sorseggiando un aperitivo dal mix inconsueto in cui si fondono perfettamente sintesi ed intensità. Andrea mi invita in un appartamento nel cuore della Sicilia dalle cui persiane, o semplicemente affacciandomi al balcone, posso osservare, da una postazione privilegiata, la vita che scorre … Solo alla fine mi dico “sa scrivere”, così come al cinema solo alla fine penso quanto sia bravo l’attore protagonista, nonostante l‘abbia già tante volte apprezzato, perché così deve essere mentre leggi o guardi o ascolti, la concentrazione sull’oggetto, non sul creatore. Passione, ambientazioni, descrizioni, emozioni trascinano e coinvolgono empaticamente, e se la vita è di corsa un minuto sempre si può trovare per ritagliarsi un’oasi siciliana regalata da Andrea.

Anna Rita Barbieri, pittrice, scrittrice, psicologa, lettrice

