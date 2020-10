“Mi è sembrato di rivedere personaggi, umori, tempi delle novelle di Cechov” | di Giovanni Carta

By

Ho letto “Novelle Brevi di Sicilia” in treno, lungo la tratta Roma/Livorno, e la lettura mi ha accompagnato per tutta la durata del viaggio. Le novelle di Andrea Giostra sono state un compagno di viaggio perfetto. Una lettura veloce ma attenta, fotografie, cartoline, squarci di Sicilia, personaggi archetipi che riconosci, riconduci alla tua vita e che spesso ti fanno sorridere. Sarà stato il panorama che scorreva dal finestrino del treno, ma più volte mi è sembrato di rivedere personaggi, umori, tempi delle novelle di Cechov. Quella che mi ha particolarmente sorpreso e divertito è Il Sindaco. Dove realtà e grottesco si mescolano in maniera così coinvolgente che ti sembra sempre di stare lì “realmente”… vivendo un sogno.

Giovanni Carta, attore e regista

L'autore Andrea Giostra

