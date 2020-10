“L’emozione che si prova nel leggere le Novelle brevi di Sicilia è quella conosciuta da chi la Sicilia la vive” | di Mariella Di Mauro

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Andrea Giostra sta per dare il via alla quarta edizione del suo libro “Novelle brevi di Sicilia” con una integrazione di 4 novelle inedite. Le “Novelle” dello psicologo di Montelepre sono famose, e, dal 2017, sono fruibili gratuitamente online e scaricabili in pdf. Inoltre, le “Novelle brevi di Sicilia” sono state pubblicate a puntate, in una sorta di Romanzo d’appendice tipico di fine Ottocento inizio Novecento, in diversi magazine online, sia nazionali che regionali. È possibile, anche, ascoltare ognuna di queste storie, sia dal Canale YouTube, che dal Canale Watch Facebook dell’autore, 15 tra attrici e attori professionisti e semiprofessionisti hanno prestato la loro arte e la loro voce, senza nessun compenso, per interpretare tutte le Novelle brevi di Sicilia. Le storie, tratte dalla vita di tutti i giorni e che l’autore ha scritto di getto usando un vecchio telefono, nascono con l’intento di raccontare la Sicilia con le sue tradizioni, le persone come tipologie che si ripetono, le bizzarrie e le stranezze umane se non le paure e piccolezze degli uomini di tutti i tempi. L’emozione che si prova nel leggerle è proprio quella conosciuta da chi la Sicilia la vive, con la sua afa estiva, le sue folate di vento caldo, con i suoi colori a tinte forti sgargianti o ambrati e tenui. Spesso, in alcuni dei suoi racconti, che sono pennellate di quotidianità sicula, descrive l’estasi che si prova ad ammirare l’azzurro del mare che circonda le città, nel suo caso Palermo. Le sensazioni, poi, le senti ancora più forti se conosci questa città, costruita attorno al porto e sotto il promontorio che i siciliani chiamano “U munti” e che, ormai, è possesso esclusivo delle reliquie della Santuzza, Rosalia, dove la gente accorre scalza per accattivare i suoi voleri. L’autore, nello scrivere le sue storie, non vuole lanciare messaggi, né dice quanto sia bello il luogo in cui viviamo, lascia che sia il lettore a dare ad ogni racconto il peso che gli ispira in quel momento.

Alcune Novelle:

Auguri da Palermo. Ho prima ascoltato il racconto “Auguri da Palermo” tratto dalle Novelle Brevi di Sicilia di Andrea Giostra, letto dal maestro Valerio Toninelli con la sua voce carica di suspense. Dopo ho voluto leggerlo per cogliere ancor meglio le sfumature di una passeggiata, tipica giovanile, nell’affascinante location che è Palermo. L’emozione che si prova è quella conosciuta da chi la Sicilia la vive, con la sua afa estiva, le sue folate di vento caldo, con i suoi colori a tinte forti sgargianti o ambrati e tenui. O nell’estasi che si prova ad ammirare l’azzurro del mare che circonda la città. Le sensazioni, poi, le senti ancora più forti se conosci Palermo, questa città costruita attorno al porto e sotto il promontorio che i siciliani chiamano “U munti” e che, ormai, è possesso esclusivo delle reliquie della Santuzza, Rosalia, dove la gente accorre scalza per accattivare i suoi voleri.

Al telefono. La lettura di questo racconto breve è molto coinvolgente. Nonostante la sua brevità riesce a coinvolgerti completamente negli attimi del racconto della telefonata. Forte la sensazione di chi racconta la gioia di essere ascoltato subito seguita dalla delusione, riscontrando dall’altra parte del telefono una persona che aspettava solamente il momento giusto per chiudere la telefonata e nemmeno con un po’ Di Garbo. Brevemente Mariella Di Muro»

Mariella Di Mauro, scrittrice, giornalista, lettrice.

L’autore Andrea Giostra

