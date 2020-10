La chiesa ipogea della Madonna della Provvidenza | di Giusy Pellegrino

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Sotto l’imponente chiesa barocca di San Giuseppe dei Teatini si nasconde un tesoro unico e inestimabile: la chiesa ipogea della Madonna della Provvidenza, realizzata intorno al 1630 come cripta sepolcrale dei padre Teatini, ordine arrivato da Napoli nel 1600 su invito del Senato palermitano.

1 of 3

La loro prima sede fu in realtà la chiesa di Santa Maria della Catena assegnatagli per la somma di 2000 scudi e la loro presenza fu sempre ben vista dalle autorità in quanto era l’unico ordine capace di contrastare il potere degli “scomodi” gesuiti, vicini di casa, quando si trasferirono nell’attuale sede di via Maqueda.

La chiesa custodisce l’immagine della Madonna della Provvidenza con una storia ricca di misteri e prodigi: si narra che fu voluta dalla Congregazione degli Schiavi di Maria SS. della Sciabica fondata, nel 1610 da padre Salvatore Ferrari. Questa Congregazione prese il nome da un’antica rete da pesca che catturava qualsiasi tipologia di pesci e tale scelta non fu casuale in quanto ne rispecchiava l’idea di accoglienza al suo interno di fedeli di ogni ordine e grado.

Alla neocongregazione mancava un immagine da venerare, individuata nella rappresentazione della Vergine col Bambino della Madonna dell’Arco di Napoli e di proprietà del padre teatino Vincenzo Scarpato.

Padre Scarpato cercò di farsela riprodurre fedelmente dai vari artisti locali in modo da poterla esporre alla venerazione dei fedeli ma ogni tentativo fu vano fino a quando, un giorno mentre faceva ritorno al convento, trovò un anziano signore ad attenderlo che, mettendogli tra le mani un pacchetto contenente un quadro, gli disse «tieni fratello Vincenzo un quadro che ti piacerà di sicuro: conservalo, custodiscilo con rispetto e venerazione, farà tante grazie, e molti verranno a fargli visita anche da lontano»

L’anziano prete capì che il prezioso dono era l’icona desiderata e nell’istante in cui distolse lo sguardo commosso dall’immagine per poter ringraziare il benefattore, notò che non c’era più.

Per anni nascose il suo segreto per poi rivelarlo, in punto di morte santa, che quello era San Giuseppe, perché nell’arco della sua vita terrena ne aveva avuto molte visioni.

Nel 1646 l’icona fu esposta alla venerazione dei fedeli nella cripta sotto la chiesa superiore vicino alla tomba di padre Vincenzo. Questo luogo fu reso ancora più santo da ritrovamento di padre Francesco Maggiore, di una fonte d’acqua miracolosa i cui prodigi furono messi per iscritto dallo stesso nel libro La miracolosa Madonna della Provvidenza. Il testo fu uno delle fonti principali per il riconoscimento, da parte delle istituzioni ecclesiastiche, di questo culto mariano.

Nel 1685 il senato palermitano la nominò compatrona della città e, nel 1734, per volere del Capitolo di San Pietro, furono incastonati due diademi in oro e zaffiri sul capo del Bambino e della Madre a memoria dei numerosi miracoli riconosciuti.

La cripta, divenuta in breve tempo luogo di pellegrinaggio, venne abbellita e arricchita da numerose opere d’arte: l’altare “versus populum”, in origine in marmo bianco fu sostituito, nel 1873, con uno in argento che nella presentava un paliotto sbalzato e cesellato realizzato dalle maestranze palermitane Giuseppe Ruvolo e Pasquale Cipolla grazie alle numerose elemosine donategli dai fedeli e oggi esposto nella chiesa superiore sotto l’altare della cappella di San Giuseppe.

Le pareti furono le grandi tele per le opere del Novelli incorniciate da splendidi stucchi dorati mentre ai piedi dello scalone che conduce alla cripta furono realizzati dalla scuola gaginesca due angeli acquasantiere in marmo.

La chiesa ipogea, sia per motivi di sicurezza sia per motivi economici, non è più visitabile ma per far sì che devoti e curiosi della Madonna della Provvidenza continuassero ad ammirarla e venerarla è stata spostata in una cappella della chiesa superiore.

Palermo non smette mai di stupirci.

Giusy Pellegrino