ABBACI, ABECEDARI E RICETTE: L’erotismo questo sconosciuto| di Flaviana Pier Elena Fusi con Edoardo Flaccomio. Approfondimenti della puntata in onda sulle frequenze di Radio CRT

PRELUDIO| di Flaviana Pier Elena Fusi

Erotismo? Lussurioso edonismo.

L’erotismo è lussurioso edonismo, è erotico un sorriso, quando all’unisono appare sul viso. Quando lo sguardo cade e una visione ti invade. Suggerisce un orientamento, che intuisci ti farà contento. Un velo oltrepassa la ragione e trova ben altra condizione: un istinto impetuoso che nasce spontaneo e tenebroso. Senza sforzo alcuno, ma con l’aiuto di qualcuno. Un particolare che il pensiero sa imprigionare e ti induce ad osare. Un ammiccamento che avvia un nuovo andamento, subito ne vuoi godere, perché arriva un potere e capisci che di entrambi è il volere. Guardare, annusare, respirare è il preludio per avanzare. Toccare, accarezzare, leccare per gustare. Ogni senso qui vale ed è al suo massimo potenziale: è la vita che ti parla, ora puoi usarla, per condividerla e procrearla. Così la Kundalini ci attiva per fare i bambini e diviene erotica posizione anche se non sei nella migliore situazione. Il piacere del godere è ciò che più di tutto siamo qui per avere, in quel momento a lui vuoi appartenere. A ciascuno la vita può offrire, questo momento in divenire, un erotico contatto che non lascia nessuno distratto, ma concentrato in quell’anfratto, dove insieme si conviene, che è naturale stare bene. Abbracciati, ammaliati, desiderati e amati. La parola seduce, un bel gesto induce, in quel luogo conduce: fra le braccia del destino, dove un corpo ti è vicino.

L’erotismo è essenziale, oltre che arte amatoriale, è bravura e mistura, di magia e di alchimia. Sono i tempi sincronizzati, dove gli istanti son ben dosati, non si anticipa il finale, si da spazio per immaginare. Un erotico indugiare, più in là ti potrà appagare: è lo scopo della sorte, soverchiare tempo e morte.

L’amore è il potere che trasforma la vita in un magico volere.

ABECEDARI: di Edoardo Flaccomio

Erotico dal greco ερωτιϰως, amoroso. Termine legato alla radice eros ερως.

Eros, nome che può intendersi così: EROSH. Come restare indifferenti di fronte al fatto che ROSH è all’interno della prima parola emessa al momento delle Creazione, secondo la Bibbia ebraica?

Tale parola è BERESHIT B–resh-it, dove resh si riferisce a Rosh, la Testa Parlante Universale.

In ebraico la parola eros richiama la perla. Incredibile coincidenza, se si pensa che la perla è sferica ed è utilizzata come simbolo della testa umana. Referente del cranio umano, in talune tradizioni, è la noce moscata.

Non posso a fare a meno, altresì, di pensare alla sacerdotessa d’Artemide, Ero, dal greco Hero, protagonista con leandro di una splendida storia d’amore.

Ed ancora voglio soffermarmi sulla parola eroe, dal greco heros ήρως, tanto simile alla radice eros.

L’eroe è un personaggio particolare, frutto dell’amplesso tra un mortale ed una divinità, un semidio.

E veniamo ai giorni nostri, dove per eros s’intende il complesso dei desideri e delle tendenze sessuali.

L’erotismo è visto come l’esasperazione delle brame sessuali, il massimo compiacimento ottenibile attraverso gli organi genitali. Talvolta descritto in maniera gentile, alle volte in maniera scanzonata e spregiudicata l’erotismo ha interessato moltissimi scrittori.

Una parola tira l’altra; ‘genitale’ mi ricorda il termine a-gentile apertura gentile. Un chiaro riferimento alla funzione fisiologica degli sfinteri erotici. ‘A’ è la vocale legata all’apertura, come si evince semplicemente pronunciandola. La gentilezza quindi è legata alla procreazione.

L’erotismo, insomma, è una forza divina che domina irresistibilmente gli esseri umani, è il fine ultimo della creazione: donare il massimo piacere nel conferire la vita.

Da non confondere l’erotismo con la volgarità e la pornografia che, per inversione, non sono gentili, per cui violano le regole universali.

NON SOLO VERDE |di Anna Maria Esposito

responsabile della testata giornalistica di radio CRT e conduttrice del programma “BLATERANDO”

Nel mondo greco e romano, la rosa era associata al mito di Adone e Afrodite. La dea innamorata del giovane cacciatore, nulla può fare per salvarlo dalla morte provocata dall’attacco del cinghiale, aizzato contro di lui dal geloso Apollo. Nel soccorrere l’amato, la dea Afrodite si ferisce con dei rovi e il suo sangue fa sbocciare delle rose rosse: testimonianza di trasformazione e sublimazione dell’amore tra i due. Adone, dalla bellezza incredibile, aveva fatto innamorare di sé numerose divinità. Rappresentava l’amore erotico, carnale e passionale.

Nella tradizione Cristiana, la rosa è associata al Graal, la coppa che, secondo la leggenda, raccolse il sangue di Cristo.

Nella tradizione alchemica, la rosa assume importanza cruciale: rappresenta il percorso dell’alchimista verso la Conoscenza.

La rosa è un potente idratante per la pelle, per la sua dote di gelificare trattenendo l’umidità. Molte donne in gravidanza, massaggiano l’addome con creme a base di olio essenziale di rose, perché rende la pelle elastica. La rosa ha inoltre proprietà lenitive e combatte la cuperose.

In ambito culinario, pregiatissime sono le confetture, gelatine e liquori. Oggi ho rispolverato per voi il ricettario di bellezza della nonna, trovando una preziosissima ricetta per un ottimo tonico per il viso: lenitivo, rinfrescante, adatto a tutti i tipi di pelle.

Ricetta erboristica: Acqua di rosa

Ingredienti:

una tazza di petali di rosa

500 ml di acqua distillata

Una ciotola di vetro con coperchio resistente al calore

Una garza di cotone o di lino

Un barattolo di vetro scuro con coperchio ermetico

Preparazione: lavate i petali accuratamente eliminando ogni impurità e poneteli in una ciotola di vetro, versatevi sopra l’acqua distillata bollente e coprite per trenta minuti. Lasciate raffreddare, poi filtrate con garza fine e raccogliete in un barattolo di vetro scuro. Con questo procedimento l’acqua di rosa dura circa dieci giorni, per conservarla più a lungo aggiungete un cucchiaio di alcool alimentare a 95 gradi.

Per pelli secche, disidratate e sensibili, è utile eliminare l’alcool e congelare l’acqua di rose in bottigliette di vetro scuro monouso. Per accentuare le proprietà medicinali della rosa o esaltarne il profumo, si possono aggiungere 5 gocce di olio essenziale di rosa per 100 ml di liquido.

Vorrei congedarmi da voi, cari lettori tutti, con un aforisma di Albert Samain “quando siete in preda al pessimismo, guardate una rosa”.

DE GUSTIBUS NON DISPUTANDUM EST| di Chefdomenico

Ricetta:riso erotico ai petali di rosa

Ingredienti per due persone:

200gr di riso arborio

1 zucchina

1 pomodoro

1 carota

1 porro

1 gambo di sedano a coste

2 cucchiai di piselli

1 bicchiere di vino bianco

Brodo vegetale

Petali di rosa

Olio, burro, sale e pepe q.b.

Procedimento:

tritare le verdure e soffriggerle in un po’ d’olio, aggiungere il riso,tostare e sfumare con vino bianco, aggiustare con sale e pepe, procedere con la cottura classica del risotto aggiungendo poco alla volta il brodo vegetale. A metà cottura versare i piselli e portare a termine la cottura. Poco prima di servire, aggiungere i petali di rosa e mantecare con burro fresco.

BOLLETTINO RADIOMETEO| di Flaviana Pier Elena Fusi

Sarà il profumo di quella pelle

A farmi vedere le stelle

Sarà il suo lento respirare

Che mi induce a volerlo riascoltare

Sarà quell’aroma di buone cose

Che fa pensare subito alle rose.

Una notte all’imbrunire

Tu mi vorrai sentire

Ancora vicino, ancora per mano

Con la mia guancia ti porterò lontano

Si farà certezza la malia e spezzerà la malinconia.

Ti sarò vicino, non ti lascerò andare

Ancora con te una notte voglio restare.

Consiglio radiometeo: le meraviglie restano infinite briglie