Picasso, Les demoiselles d’Avignon e i travagli dell’arte

Roberta Bramante si laurea in Filosofia, con una tesi in Estetica curata dal professor Massimo Modica (esperto in linguistica e collaboratore per la disciplina dell’Enciclopedia Treccani, Encyclopedic Dictionary of Semiotics e dell’Enciclopedia Enaudi). Negli anni le sue opere poetiche ottengono premi, segnalazioni e pubblicazioni in diverse antologie. Nel 2015 vince un concorso letterario e nel 2016 pubblica per Valletta Edizioni la raccolta Le Sembrava bello e altri racconti. Nel 2018 esce il suo primo romanzo Della vita un sogno, presentato presso La fiera del libro di Roma, Più libri, Più Liberi. Nel 2019 un suo contributo viene pubblicato nell’opera La Ferita della Bellezza, dedicata all’artista Alberto Burri, curata da Massimo Recalcati e pubblicata dalla Casa Editrice Magonza Edizioni. Nel 2018 e 2021 i suoi aforismi sono inseriti presso l’agenda BookPusher della casa editrice Giulio Perrone. Attualmente è docente di Filosofia e Storia.