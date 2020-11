Il dubbio | di Marco Cagnolati

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







Il concetto spaventa perché non puoi giudicarlo appellandoti alla nozionistica, esso genera la netta dicotomia tra chi ha cultura per comprendere e chi no. Facendo meta comunicazione l’arte ci induce a dubitare, porci domande e riflettere, lì il dubbio trova motivo di esistere. Se dipingo sulla tela l’immagine di una torta in modo iperrealistico, l’occhio può essere ingannato e il concetto di “torta”, diventa oggetto di riflessione, perciò ci chiediamo se quella che vediamo nel dipinto si può mangiare. Il dipinto non soltanto sviluppa il concetto del dubbio, ma anche quello dei punti di vista, perché è innegabile che l’opera in questione rappresenti una torta, ma poiché non la si può mangiare, nessuno può affermare che quella che stiamo osservando sulla tela sia una torta. Quindi essere iperrealistici significa mentire o illudere, ossia far credere che si tratti di una torta.

Marco Cagnolati