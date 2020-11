“Armi santi, armi santi” | di Giusy Pellegrino

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







In giro per il web sono tanti gli articoli che hanno come argomento la tradizione della “festa dei morti” trattata solo come tradizione popolare ma dietro a questa “festa” (che festa non è) c’è anche una visione antropologica molto particolare, presa in esame dagli studi di Salvatore D’Onofrio nel libro I fluidi di Aristotele.

In molti paesi dell’isola, i bambini non ricevono doni solo a Natale o per l’Epifania ma anche in occasione dell’apertura delle feste del ciclo invernale, il giorno della commemorazione dei defunti, il due novembre. I doni ricevuti in questa occasione sono chiamati “i cosi ri morti” (le cose dei morti) perché i genitori fanno credere ai loro figli che a portare i doni siano i parenti defunti più intimi nella notte tra l’uno e il due novembre. Al mattino i bambini trovano oltre ai giocattoli, anche frutta fresca o secca, torte, abiti, ecc… ed a volte un paio di centesimi.

Le cose dei morti venivano nascoste per casa facendo intraprendere ai piccoli una vera e propria ricerca: i regali venivano posti ai piedi del letto, in un cestino o in vassoi posti sul tavolo.

Pratica nota ovunque in Sicilia che rispecchia l’atmosfera gioiosa è l’aspettativa dei bambini e il rapporto che questi istaurano con i morti attraverso i doni che attendono di ricevere da loro.

I bambini irrequieti e speranzosi vanno a letto presto e prima di addormentarsi rivolgono delle preghiere ai defunti, affinché questi non facciano orecchie da mercante.

La preghiera fanciullesca è questa «armi santi, armi santi, iu sugnu unu e vuatri tanti. Mentri ca sugnu nta stu munnu di guai, cosi di morti mittitiminni assai».

Tra i dolci e i pasticcini è sempre presente una bambola di zucchero (pupaccena, pupu cu l’anchi torti, i pupi ri zuccaru) cui tipologia varia a seconda del gusto, delle vicende del tempo o del costume. I personaggi più comuni erano i paladini del teatro dell’opera dei pupi.

Tra i dolcetti che attorniano la pupaccena nel cosiddetto cannistru, oltre alla rinomata frutta martorana vi sono le ossa dei morti (o mustazzoli, moscardini, scardini ) che in alcuni paesi siciliani, come Noto o Palazzolo Acreide, vengono preparati anche per il giorno di Natale.

Il loro consumo è tipico sia in altre parti d’Italia come Piemonte, Veneto, Calabria e Puglia (a Lecce vengono chiamati fanfullicchi, biscotti a forma di elica acquistati all’uscita del cimitero) ma anche in Spagna e in Messico, famosissima con il nome Dia de los muertos in cui sono tipici della tradizione i teschi di zucchero.

Insieme al cesto vengono preparate delle pietanze per i defunti che vengono lasciate o all’ingresso delle case o su un tavolo donate, il giorno seguente, ad un poverello che rappresenta simbolicamente il caro estinto.

Nei paesi in provincia di Agrigento, oltre alle pietanze, si lasciano o sulla porta di casa o sui balconi delle candele che servono ad illuminare il cammino dei morti, stabilendo in tal modo un canale di comunicazione che passa attraverso lo scambio di doni che ne permettono il ritorno sulla terra.

Ai bambini che non potevano vedere la processione dei morti veniva richiesto di coprire testa, occhi e piedi altrimenti «i morti vennu e ti grattanu li pedi».

In poche parole la “festa dei morti” mira a rievocare la memoria dei nostri cari attraverso l’aspetto ludico e gioioso in modo da tenerli “vivi” nei nostri cuori e nei nostri ricordi.

Giusy Pellegrino