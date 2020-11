“Uno sguardo ad una Sicilia assolutamente affascinante come una donna altera, di classe…” | di Sara Tacchi

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !







“Gli auguri di mia nonna ottantenne”. Questa è la prima breve Novella. E da qui tutto deve partire per comprendere Andrea Giostra, il suo mondo, il suo essere, la sua scrittura. È un inizio crudo, dissacrante. Ci si aspetterebbe un augurio tipico di una nonna. Invece si assiste a qualcosa di assolutamente inaspettato. «Goditi la vita più che puoi, scopati tutte le ragazze che ti piacciono picchì sì un bieddu picciuttu e ‘u puoi fari! Gira il mondo e viaggia tanto finché non ti stanchi, e quando sarai stanco di goderti la vita e di viaggiare, trovati una donna ricca e bedda assai, e falla innamorare di farici perdiri la testa! E quannu è innamurata pazza, maritatilla subito, accussì non dovrai lavorare e vivrai nel benessere e nella ricchezza con i soldi di lei, poi falle fare tanti figghi così da vecchio non sarai solo e avrai cu’ cummatti cu’ tia.». A questo punto mi fermo. È un augurio delirante. Certo si evince un attaccamento alle proprie origini ma in che modo? Non è l’uomo ad occuparsi realmente della propria famiglia come vorrebbe la tradizione familiare in particolare del sud. Ma l’uomo che attraverso la donna si occupa della famiglia. È molto psicologico questo augurio. Mi ha bloccato. Da qui decidi se proseguire la lettura. Perché da qui se vai oltre il velo scopri una scrittura vera, senza retorica, cruda. Giostra è dentro alle sue Novelle. Allora prosegui con “Agosto a Palermo” la novella successiva e scopri la Sicilia, maestosa, architettonica, aristocraticamente distaccata. Città imponente e decadente. L’autore con la sua scrittura non fa leggere le novelle, le fa sentire. Si sentono gli odori, i sapori, la graniticità di questa terra. I personaggi sembrano caratteristi di un film. Poi improvvisamente la novella “La bigliettaia”. Apparentemente un racconto similmente erotico ma che si rivela estremamente sensuale. Giostra ti rapisce senza darti modo di prendere fiato e ti trascina per tutto il racconto concedendoti di respirare solo alla fine. É una narrazione erotica precisa nella descrizione di questo corpo femminile e di come questo corpo dovrebbe essere avvicinato e preso. È intenso, dolore e piacere. Nulla viene trascurato. E qui scopri un altro aspetto dell’autore… “… lei s’infilo’ il vestitino nero…”. Poi taglia di netto senza remore quest’eccitazione e prosegue riportandoti di nuovo nella realtà siciliana. Come se gli piacesse questo darti e toglierti. È ritorna con la novella “Ladoccia” secondo racconto sensuale in chiave più moderna semplicemente per l’utilizzo di terminologie dei nostri giorni ma con la stessa intensità de “La bigliettaia”. Scorci di vita vera raccontata attraverso queste Novelle. Giostra non descrive e basta. È perentorio. Ha forti radici, passione dell’uomo verso la femmina. È lui che descrive e quindi descrive anche una parte di sé. Ogni racconto è un mondo nuovo. L’inizio è talmente fluido, libero che si arriva alla fine rapiti. Giostra si concentra su particolari apparentemente insignificanti, ma come nella vita, sono questi piccoli particolari non quelli visibili a tutti che contano. L’autore insegna al lettore cosa deve osservare. Uno sguardo ad una Sicilia assolutamente affascinante come una donna altera, di classe. E come una donna di classe quando entra in una stanza non fa fischiare ma crea silenzio, così Andrea Giostra mostra la sua magnifica Signora.

Sara Tacchi, influencer e scrittrice

L'autore Andrea Giostra

